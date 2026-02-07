Resultados APC Revolution | Kuro vs. JGU

Tras iniciar 2026 de espectacular manera con su tradicional cumpleaños, APC produjo el pasado sábado 31 de enero su segundo show del año, Revolution, desde el mismo Studio Jenny de Nanterre (Francia).

La lucha principal, como ya comentamos, fue cosa de Kuro y JGU en forma de duelo entre el Campeón APC y la Campeona Evolution, con una profunda historia de fondo más allá de oros.

Completando el cartel, Erin Ordo tuvo su primera defensa del Campeonato Europeo, ante Griff y Leedz Lewis, quienes formaron parte del combate inaugural del título en Anniversary XXII; Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) protagonizaron un reto abierto por el Campeonato de Parejas APC; hubo simbólico choque de sextetos «Team APC vs. Team Evolution) con Mecca, Nate Prince, Josh T, AD Leonis, Ravage y Céline Faery yendo contra Thiago Montero, Falco, Jadon Carter, Lio Jayce, Rocky J y Talia Cruz; además de anunciarse una «Battle Royal» para definir nuevo retador al Campeonato Evolution.

APC Revolution no se emitió finalmente en directo vía canal de YouTube de la empresa, pero ya está disponible allí para su visionado.

► El Hype no muere

BATTLE ROYAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO EVOLUTION APC: Marcus Jaw derrotó a Dan Nocas, Zerk, Jazze Parry, Isaiah Morales, Lucharbitre, Delapierre, Jay Jay, Jeremy Deaf, Joe Cobra y Wesley Kage . Nocas y Zerk, integrantes de Oeil de l’Ascension (ODA) se hicieron fuertes y eliminaron a varios competidores, hasta que Marcus Jaw quedó solo ante el peligro y se las ingenió para que Nocas eliminara por error a Zerk. Ya sin la desventaja numérica, Jaw logró poco después que Nocas cayera fuera del ring. Campal simple, pero efectiva. En sus postrimerías, Jaw firmó el contrato que lo acredita como siguiente retador de JGU. ♠♠ 1/2

⇒ Obviando que volver rudo a Kuro me parece un movimiento cuestionable (si hay un luchador tan popular en la escena, como hacía tiempo no se veía, sácale todo el partido posible), APC tuvo con Revolution una buena continuación de su memorable cita de aniversario. Bastante más breve que sus habituales shows (menos de dos horas), dado que la promotora había programado una «watch party» de Royal Rumble esa misma tarde, esto repercutió lógicamente en la redondez de varias luchas, que se sintieron un tanto apresuradas. Aunque de resultas, algunas lucieron así muy intensas como el choque por el título de duplas y el baile a tres por el título europeo. Por otra parte, no se dio ninguna sorpresa, evidenciando su condición de punto transicional hacia Battlestar (15 de febrero), donde Ricky Sosa buscará destronar a Kuro. Como show-puente, en cualquier caso, notable.

♠♠♠3/4

