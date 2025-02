Aprovechando la realización de AEW Grand Slam: Australia el pasado fin de semana, ROH también tuvo presencia sobre Brisbane para grabar contenido de cara a su show semanal y titularlo Global Wars. Aunque finalmente, la casa del honor decidió emitirlo anoche vía HonorClub, y no el jueves.

Destacar, entre lo programado, las implicaciones de Alex Windsor, luchando por el Campeonato Mundial Femenil ROH de Athena, y Robbie Eagles, yendo contra Lee Moriarty por el Campeonato Puro ROH. Además, Dustin Rhodes y Sammy Guevara defendieron el Campeonato Mundial de Parejas ROH ante MxM Collection y continuó la rivalidad entre Chris Jericho y Bandido mediante choque de tercias.

.@HailWindsor returns to Ring of Honor action as she looks to capture the ROH Women’s World Title from the champion @AthenaPalmer_FG!



📺 Watch Global Wars Australia on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/eWvBQkVMzk