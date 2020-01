AEW DARK EPISODIO 14 .— Después de un nuevo episodio de Dynamite, que contó como evento estelar una lucha de tercias entre Kenny Omega y. The Young Bucks vs. The Lucha Brothers y PAC, con victoria de los primeros, tenemos este AEW Dark, grabado desde el anfiteatro Daily’s Place en Jacksonville, Florida.

Inicia AEW DARK EPISODIO 14

Chuck Taylor está en la mesa de comentaristas junto a Excalibur.

► 1- Awesome Kong vs. Skyer Moore

Las demás miembro del nightmare collective están afuera del ring. Kong empieza atacando ni bien suena la campana, pero Moore tiene tiempo para una pequeña ofensiva, la cual es rápidamente neutralizada por Kong, quien la arroja como costal de papas.

Kong sigue dominando, pero falla una embestida y Moore busca atacarla desde el esquinero, pero Kong rápidamente la domina y la azota contra la lona. Moore buscaba la enredadera, pero Kong ni se inmuta y se le sienta encima, luego la levanta y le aplica el Implant buster para rematar a su rival.

Awesome Kong es la vencedora en una lucha corta. Una paliza.

Al finalizar Brandi y Cruise ingresan al ring, y esta última ataca a una indefensa Moore con un legdrop, y las de Nightmare Collective se van.

► 2- SCU vs. TH2 y Kip Sabian (con Penelope Ford)

SCU ingresan cantando su tema de entrada y encendiendo al público de Jacksonville. Kazarian y Sabian inician la acción. Luego de un forcejeo, Kaz logra una enredadera para 2 segundos. A pesar de la recuperacíon de Sabian, Kazarian continúa dominando, hasta que interviene Penelope Ford, y Sabian aprovecha la distracción para golpear a su rival.

Se arma el relajo cuando entra todo el mundo, pero los de SCU consiguen enviar a Jack Evans y Angelico afuera del ring y se combinan para atacar entre los tres a Sabian. El público está de su parte coreando «SCU, SCU»

El trio de SCU se combina bastante bien, y ahora es el turno de Angelico para recibir su castigo. Daniels entra y luego de un swinging neckbreaker de Kazarian, cubre para 2 segundos.

Daniels conecta Exploder para otra cuenta de 2, pero luego de dudar para aplicar un moonsault sobre Angelico, este lo sorprende con una patada, y ahora los rudos toman el control sobre el de SCU.

Ahora son los rudos quienes dominan a placer a Daniels, logrando relevos rápidos entre ellos, y consiguiendo algunas cuentas de 2 sobre este, quien para rematar recibe una DDT de Penelope Ford afuera del ring. Sabian busca capitalizar, pero solo consigue otra cuenta de 2.

Luego de unos minutos, finalmente Daniels, luego de aplicar una quebradora sobre Evans, consigue ceder el relevo a Kazarian, quien limpia la casa con sus tres rivales, cerrando con una bonita Cutter sobre Sabian. El público festeja.

Los de TH2 se recuperan y consiguen aplicarle un 450 a Kazarian para cuenta de 2. Evans va por el Phoenix splash, pero Kaz lo recibe con las rodillas en alto y Kazarian le aplica enredadera para 2 segundos.

Luego ingresa Angelico y tenemos el buffet de maniobras finales por parte de todos los contendientes, hasta que queda Evans aislado frente a Scorpio Sky y Kazarian, quienes conectan el SCU-later para 1, 2 y 3.

Los de SCU fueron los vencedores en un buen encuentro con una bonita secuencia final. SCU se queda celebrando junto al úblico para culminar la velada.

Fin de AEW DARK EPISODIO 14