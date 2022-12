Hablaba ayer un servidor de la pérdida de interés hacia AEW Rampage durante el último año, curiosamente coincidiendo con la caída en desgracia de CM Punk, figura que de inicio impulsó el programa. Y podría aplicar un análisis similar a Dark: Elevation y Dark, pues el problema de fondo de los tres shows es el mismo: su irrelevancia.

Todo, me reitero, cuando AEW posee un plantel (muy) amplio de competidores para ofrecer algo mejor. Aunque precisamente esta aparente virtud supone la condena de Dark: Elevation y Dark. Tony Khan intenta contentar a todos los talentos posibles, consecuencia de una saturación del elenco que él mismo ha orquestado en pos de desarmar a la competencia. El problema es que combates de tres minutos sin narrativa de por medio resultan un intento poco satisfactorio.

Cuanto menos, estamos viendo ciertos añadidos que se agradecen. Anoche, de nuevo la rivalidad entre Matt Hardy y Ethan Page tuvo cabida, y el cierre del episodio de Elevation tuvo una interesante sugerencia protagonizada por Don Callis y Konosuke Takeshita. Por lo demás, una revancha Kip Sabian vs. Alex Reynolds y un aparente reinicio para Kiera Hogan (quien competirá mañana en Dynamite).

► Resultados AEW Dark: Elevation – Don Callis, el «scout»

1 – Hagane Shinno derrotó a Nick Comoroto (con Aaron Solo)

2 – Nyla Rose y Marina Shafir (con Vickie Guerrero) derrotaron a Alice Crowley y Kitty LaFleur

Kitty LaFleur hizo su debut aquí en AEW.

3 – Kiera Hogan derrotó a Nikki Victory

4 – Top Flight derrotaron a Truth Magnum y Turbo Floyd

Nuevo indicio de la vuelta del personaje «Broken» de Matt Hardy.

5 – Emi Sakura derrotó a Madison Rayne

6 – Lee Moriarty (con W. Morrissey) derrotó a Serpentico (con Luther)

7 – The Embassy (Bishop Kaun, Brian Cage & Toa Liona) derrotaron a Dan Adams, Facade y Star Rider

Facade y Star Rider hicieron su debut aquí en AEW. Tras la lucha, Dalton Castle y sus chicos salieron a escena.

8 – Kip Sabian (con Penelope Ford) derrotó a Alex Reynolds (con John Silver)

9 – Konosuke Takeshita derrotó a Aaron Solo

Don Callis estuvo presente cerca del ring con ojo sobre Takeshita, ante la extrañeza del nipón.