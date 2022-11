Resultados AEW Dark: Elevation (31 de octubre 2022) | Danhausen vs. QT Marshall

Suspirarían muchas promotoras «indies» por presentar en alguno de sus shows un cartel como el que tuvo anoche Dark: Elevation, con nombres de la popularidad de Frankie Kazarian, Eddie Kingston, Athena, Orange Cassidy o Jade Cargill. Seguramente por el hecho de emitirse en Halloween, esta semana AEW decidió conceder mayor empaque a los emparejamientos, aunque a fin de cuentas con el mismo formato de programa.

Por ello la escena independiente se antoja mucho mejor escenario si quieren ver combates decentes y descubrir talentos, caso de Trish Adora, a quien apenas le fueron concedidos dos minutos, durante los que ni siquiera pudo realizar una ofensiva. Si bien no puede decirse lo mismo de Rhett Titus, seguramente porque este ex Campeón Mundial Televisivo ROH entré en los planes de Tony Khan para el nuevo programa televisivo de la compañía del honor.

En modo previa, Orange Cassidy hizo de las suyas frente a un público que parece no cansarse de él, antes de su defensa mañana del Campeonato del Atlántico, que intentará conservar bajo Triple Amenaza contra Rey Fénix y Luchasaurus. En este sentido, hubiera sido propicio ver un combate de Lee Moriarty, rival de Jon Moxley el miércoles.

► Resultados AEW Dark: Elevation – El peor Halloween de Danhausen

1 – Madison Rayne derrotó a Diamante

2 – Frankie Kazarian derrotó a Rhett Titus

3 – Kiera Hogan derrotó a Skye Blue

4 – Dante Martin derrotó a Brandon Cutler

5 – Athena derrotó a Janai Kai

6 – Orange Cassidy y Best Friends derrotaron a Anthony Young, Patton y Victor Andrews

Anthony Young, Patton y Victor Andrews hicieron su debut aquí en AEW.

On AEW Dark Elevation #87: Best Friends (Chuck Taylor, Trent Beretta, & Orange Cassidy) defeated the debuting trio of Anthony Young @AYoung1_, Victor Andrews @Im_MrEverything, & Patton @killingpatton.#AEW #AEWDarkElevation pic.twitter.com/DGoguFnYMd — AEW Enhancement Talent (@AEWEnhance) November 1, 2022

7 – Eddie Kingston y Ortiz derrotaron a Breaux Keller y Myles Hawkins

Breaux Keller y Myles Hawkins hicieron su debut aquí en AEW.

8 – Jade Cargill derrotó a Trish Adora

The TBS Champ @Jade_Cargill remains undefeated, after beating her opponent tonight on #AEWDarkElevation! Catch the action from tonight's episode in full right here:



▶️ https://t.co/0P0htX4nSh pic.twitter.com/G03vXf8LlG — All Elite Wrestling (@AEW) October 31, 2022

9 – QT Marshall derrotó a Danhausen