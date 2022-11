Diez combates siguen siendo demasiada cantidad de contenido intrascendente para abrir boca cada semana con AEW; empresa que ya de por sí a menudo programa combates un tanto «random», pero que al menos, después resultan sustanciosos entre las doce cuerdas, cosa que no puede decirse del 95% de los que vemos en Dark: Elevation y Dark.

Grabado al amparo de la Wintrust Arena de Chicago (Illinois), el capítulo que nos ocupa de Dark: Elevation dio cabida a los habituales nombres de estos programas youtuberos durante las últimas semanas, con un Matt Hardy que ya los ha hecho suyos para vender cierta historia que parece podría conducir a un regreso de su personaje «Broken».

También a Athena, quien tras ser suspendida ahora tiene entre ceja y ceja el Campeonato Mundial Femenil ROH que porta Mercedes Martinez, mientras muestra sus tics rudos en todos sus encuentros. Y a Eddie Kingston, talento que sobra decir pasa por una suerte de purgatorio desde su conflicto tras bambalinas con Sammy Guevara. Sin olvidar a Konosuke Takeshita, ahora con contrato, y que espero obtenga más minutos televisivos.

► Resultados AEW Dark: Elevation – Matt Hardy y sus acreedores

1 – The Bunny (con Penelope Ford) derrotó a Blair Onyx

2 – Brandon Cutler derrotó a Man Scout

3 – Nyla Rose y Marina Shafir derrotaron a Emi Sakura y Maki Itoh

4 – Konosuke Takeshita derrotó a Ari Daivari

Hubo promo de Kip Sabian acerca de Alex Reynolds. Casi año y medio de «reconstrucción» de personaje para esto…

5 – Lee Moriarty derrotó a Robert Anthony

6 – Jay Lethal y Satnam Singh (con Sonjay Dutt) derrotaron a Joe Alonzo y GPA

Ari Daivari reclamó 50 mil dólares a Matt Hardy por usar su Twist of Fate la semana pasada.

7 – Best Friends y Rocky Romero derrotaron a Davey Bang, Freedom Ramsey y Yabo

Davey Bang, Freedom Ramsey y Yabo hicieron aquí su debut en AEW.

8 – Athena derrotó a Laynie Luck

9 – Matt Hardy y Private Party derrotaron a Chaos Project e Isaiah Moore

Tras la lucha, Ariya Daivari, Josh Woods y Tony Nese retaron a Hardy y Private Party a un combate de tercias para la semana que viene.

10 – Eddie Kingston y Ortiz derrotaron a The Factory (Aaron Solo y Nick Comoroto)