Y Athena continúa teniendo que ver cómo su gran trabajo rudo durante los últimos meses se ve recompensado con un combate dentro del cuarto programa en discordia de AEW. Esta vez, no obstante, su defensa del Campeonato Mundial Femenil ROH se dio contra Kiera Hogan, talentosa luchadora que igualmente merece mayor exposición desde que firmó con la casa Élite hace ya un año. Duelo, como de costumbre, muy breve.

Bastante acción femenil, pero inocua, en este episodio que nos ocupa de Dark: Elevation, siendo pues otra oportunidad perdida para AEW de ofrecer un escenario propicio para las gladiadoras de la empresa de mostrar su arte, ante la habitual falta de oportunidades en Dynamite.

Respecto al plano varonil, lo más destacable fue el ¿definitivo? avance del regreso de «Broken» Matt Hardy y el estelar que protagonizaron Dralístico y Blake Christian. Primera implicación competitiva individual del mexicano sobre AEW.

► Resultados AEW Dark: Elevation – Dralísticamente

1 – Nyla Rose y Marina Shafir derrotaron a Leva Bates y Karizma

Karizma hizo su debut aquí en AEW.

2 – Julia Hart (con Brody King) derrotó a Promise Braxton

Vickie Guerrero pareció dejar su rol de mánager de Nyla Rose y Marina Shafir, quejosa de la falta de rumbo de estas tras Full Gear.

3 – The Bunny derrotó a Madison Rayne

Harto de las órdenes de Ethan Page, Matt Hardy abrió un maletín con el atuendo de su personaje «Broken».

4 – Konosuke Takeshita derrotó a Frankie Kazarian

5 – Ruby Soho y Willow Nightingale derrotaron a Madi Wrenkowski y Vertvixen

6 – Athena (c) derrotó a Kiera Hogan para retener el Campeonato Mundial Femenil ROH

7 – Dralistico (con José The Assistant) derrotó a Blake Christian

La asistencia de José The Assistant fue clave en la última secuencia para que Dralístico se llevara la victoria.