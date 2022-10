Resultados AEW Dark: Elevation (24 de octubre 2022) | Claudio Castagnoli vs. QT Marshall

De ser una de las grandes «sorpresas» de Forbidden Door y ganar el Campeonato Mundial ROH, a competir en Dark y Dark: Elevation más de lo que debería. Los detractores de esta programación de tan poco recorrido para con numerosos talentos que AEW practica durante el último año y medio tienen nuevo foco en Claudio Castagnoli.

Al menos, el suizo ocupó el estelar del capítulo ante un QT Marshall que ya es el encajador de derrotas por antonomasia de la casa Élite, y ambos conjuntaron un combate de cierta enjundia, considerando los estándares de Dark: Elevation y Dark.

La velada que nos ocupa, filmada desde Cincinnati, nos dejó también como «highlight» el regreso de la talentosa Mei Suruga —cuya anterior lucha en AEW se remontaba a diciembre de 2021— y el rebautizo de Varsity Blonds, ahora simplemente The Blonds, que no sé si supondrá el inicio de un impulso para este tándem.

► Resultados AEW Dark: Elevation – QT Marshall prueba una dosis de Ricola

1 – Preston «10» Vance (con Evil Uno) derrotó a Baron Black

2 – Eddie Kingston y Ortiz derrotaron a Russ Myers y T-Money

Tras el combate, de nuevo Ortiz y el árbitro tuvieron que detener a Kingston, quien quiso endosarle una paliza a Myers.

A solid victory for @Madking1981 and @ortiz_powerful, but Kingston clearly was not done with his opponents after the bell! Watch tonight's #AEWDarkElevation right here:



▶️ https://t.co/mWPbzSHyMl pic.twitter.com/kCiDLWfYIy — All Elite Wrestling (@AEW) October 24, 2022

3 – Serena Deeb derrotó a Haley J

4 – The Blonds derrotaron a The WorkHorsemen

#TheBlonds @FlyinBrianJr & @GriffGarrison1 with a winning combination sequence to secure the victory on #AEWDarkElevation! Tune in now for all the action from tonight's new episode:



▶️ https://t.co/mWPbzSZ9DT pic.twitter.com/20dElP2eRg — All Elite Wrestling (@AEW) October 24, 2022

5 – Emi Sakura y Mei Suruga derrotaron a Nikki Victory y Jaylee

6 – Matt Hardy (con Ethan Page y Stokely Hathaway) derrotó a Lord Crewe

7 – Claudio Castagnoli derrotó a QT Marshall