¿Está destinado el legado de Mercedes Martinez a mantenerse como alternativo, lejos de los grandes focos? Pocos talentos de tanta calidad durante la última década han tenido menos suerte dentro de grandes compañías como «The Latina Sensation», quien ve que en AEW su protagonismo no está siendo el que debería.

Aún no sabemos por qué Martinez ha estado inactiva durante casi cuatro meses, desde un combate en Northeast Wrestling ante Vita VonStarr, 24 horas después de su última defensa hasta ahora del Campeonato Mundial Femenil ROH contra Serena Deeb en Death Before Dishonor. Al menos, parece que el siguiente PPV de ROH, Final Battle, tendrá nueva defensa de Martinez.

Fijándonos en combates de elevación de cara a Dynamite vistos ayer, tuvimos el estelar con Orange Cassidy calentando su (super)puño derecho antes de medirse a Jake Hager con el Campeonato del Atlántico sobre la mesa. Y el toque de narrativa interna, una vez más, fue cosa de Matt Hardy.

► Resultados AEW Dark: Elevation – La campeona está aquí

1 – Rush y The Butcher & The Blade (con Jose The Assistant) derrotaron a Brett Gosselin, Channing Thomas y Doug Love

Doug Love hizo su debut aquí en AEW.

2 – Hikaru Shida y Willow Nightingale derrotaron a Emi Sakura y Leva Bates

3 – Brian Cage (con Prince Nana) derrotó a Brandon Cutler

4 – Jericho Appreciation Society (Daniel Garcia, Angelo Parker y Matt Menard) derrotó a Leon Ruffin, Tony Deppen y Tracy Williams

5 – Mercedes Martinez derrotó a JC

6 – Wheeler Yuta derrotó a Zack Clayton

7 – Matt Hardy y Private Party derrotaron a The Trustbusters (Ari Daivari y Sonny Kiss) y Encore

Daivari pagó 50 mil dólares a Encore para que le ayudara a batir a Matt Hardy, y este no utilizó el Twist of Fate durante la contienda. Daivari está hecho un manirroto.

8 – Alex Reynolds derrotó a Kip Sabian (con Penelope Ford)

9 – Orange Cassidy y Best Friends derrotaron a The Factory (Aaron Solo, Lee Johnson y Cole Karter)