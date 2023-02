Resultados AEW Dark: Elevation (13 de febrero 2023) | Best Friends vs. Aydan Colt y Frank Stone

Athena y Miyu Yamashita dieron un señor combate el pasado mes en Prestige Wrestling por el Campeonato Mundial Femenil ROH. Espero que Tony Khan, viendo de lo que es capaz Athena cuando se conjuga con una talentosa gladiadora, tenga la consideración de situar su presumible combate contra Yuka Sakazaki en un escenario que ambas puedan brillar. Véase, no sobre Dark: Elevation o Dark.

Ayer, Sakazaki tuvo una suerte de entrenamiento de cara a dicho encuentro, para oprobio de VertVixen, su rival. Asimismo, Josh Woods y Brian Cage también experimentaron impulsos en pos de sus choques contra Mark Briscoe y Jungle Boy, respectivamente.

Como apunte, el debut de El Cobarde, hijo de la leyenda homónima de la lucha mexicana (antes Hijo del Impostor) que el pasado año decidió continuar la tradición una década después del retiro de su padre.

► Resultados AEW Dark: Elevation – Yuka Sakazaki, en busca del oro

1 – The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) derrotó a El Dragon, El Cobarde y Vary Morales

El Dragón y El Cobarde hicieron su debut aquí en AEW.

Matt Hardy pidió disculpas a Ethan Page por su error durante el más reciente episodio de Rampage, que les costó su combate contra The Elite.

2 – Big Bill derrotó a Gino

Gino Rivera hizo su debut aquí en AEW.

3 – Jade Cargill y Leila Grey derrotaron a Dulce Tormenta y DD Doom

DD Doom hizo su debut aquí en AEW.

4 – Brian Cage (con Prince Nana) derrotó a Jastin Taylor

Jastin Taylor hizo su debut aquí en AEW.

5 – Emi Sakura y Nyla Rose (con Vickie Guerrero) derrotaron a Skye Blue y Madison Rayne

6 – Yuka Sakazaki derrotó a Vertvixen

Tras el combate, Athena atacó a Sakazaki.

7 – Josh Woods (con Ari Daivari, Tony Nese y Mark Sterling) derrotó a Man Scout

8 – Best Friends derrotaron a Aydan Colt y Frank Stone

Aydan Colt hizo su debut aquí en AEW.