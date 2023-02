La importancia de Japón para AEW siempre ha sido uno de los factores más atractivos del producto de la casa Élite. Anoche, dos talentos del país del sol naciente acapararon la atención durante el episodio de Dark: Yuka Sakazaki y Konosuke Takeshita. Y es que ambos tienen en su horizonte importantes luchas.

El de Sakazaki, aún por concretarse su fecha, tendrá como telón de fondo el Campeonato Mundial Femenil ROH que porta Athena, luego del regreso de la gladiadora de TJPW para hacer huir a Athena, quien estaba, habitual en ella, desfogando su violencia contra una oponente (Zeda Zhang). Posterior encontronazo tras bambalinas evidenció un próximo duelo entre estas luchadoras.

Mientras, Takeshita se las verá con Brian Cage hoy en Dynamite. Un Cage que lleva ya tres semanas consecutivas apareciendo por AEW TV; quizás como aliciente para que no deje la empresa o tal vez una manera de concederle cierta despedida digna.

A modo de apunte personal, lamentar la trayectoria descendente de Madman Fulton desde que este dejara Impact Wrestling. De ser uno de los talentos con mayor proyección de la otrora TNA a perder contra un ex ‘Jersey Shore’ en apenas dos minutos.

► Resultados AEW Dark – Yuka suma y sigue

1 – Top Flight y AR Fox derrotaron a The Wingmen (Peter Avalon, Ryan Nemeth y Cezar Bononi)

2 – Red Velvet derrotó a Sofia Castillo

3 – Zack Clayton derrotó a Fulton

4 – Brock Anderson y Brian Pillman Jr. derrotaron a Rosario Grillo y Dean Alexander

5 – Skye Blue derrotó a Renee Michelle

6 – Shane Taylor Promotions derrotaron a Mr. G y Dante Casanova

Mr. G hizo su debut aquí en AEW.

On AEW Dark Episode #181: Shane Taylor Promotions (JD Griffey & Shane Taylor) defeated Dante Casanova @_dantecasanova_ & Mr. G/Guevara @DavidGuevaraWwc.



Mr. G made his AEW debut.#AEW #AEWDark pic.twitter.com/IsNulKGXFP — AEW Enhancement Talent (@AEWEnhance) February 1, 2023

7 – Yuka Sakazaki derrotó a Avery Breaux

The Magical Girl @YukaSakazaki is making her way to the ring RIGHT NOW on #AEWDark!



Don't miss it!

▶️ https://t.co/qGoCJsGHWE pic.twitter.com/1Fkly6pG05 — All Elite Wrestling (@AEW) February 1, 2023

8 – The WorkHorsemen derrotaron a The Skulk (Adrian Alanis y Liam Gray)

9 – Konosuke Takeshita derrotó a Angelico (con Luther y Serpentico)