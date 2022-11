Cuando AEW se consolide definitivamente como la empresa que cambió el panorama luchístico estadounidense de la segunda década del siglo veintiuno tendremos que hablar de Matt Hardy como uno de sus activos más valiosos.

Desgraciadamente, el compromiso del veterano a la hora de intentar concederle impulso a Dark y Dark: Elevation supone un acto de patinaje cuesta arriba, un propósito que per se nace truncado por la propia concepción de estos programas.

Y es que una vez más, ayer se desperdiciaron las implicaciones de dos talentos, Tony Deppen y Hagane Shinno, que podían haber producido combates de notable calidad ante Brian Cage y Angelico, respectivamente, pero que se quedaron en anécdotas. Todo, y disculpen la reiteración, por un acaparamiento de talento que obliga a AEW a que Dark y Dark: Elevation sean poco menos que un socorrido reducto para numerosos nombres carentes de exposición televisiva.

► Resultados AEW Dark – Matt Hardy y sus acreedores (II)

1 – The Factory (QT Marshall, Lee Johnson y Cole Karter) derrotaron Justin Corino, Ryan Mooney y Steven Josifi

2 – Zack Clayton derrotó a Chris Wylde

Chris Wylde hizo su debut aquí en AEW.

3 – Hikaru Shida (con Hagane Shinno) derrotó a Layla Luciano

4 – Jericho Appreciation Society (Daniel Garcia, Matt Menard y Angelo Parker) derrotó a Tracy Williams, Jack Tomlinson y LSG

5 – Brian Cage derrotó a Tony Deppen

6 – Angelico derrotó a Hagane Shinno

7 – Emi Sakura derrotó a Tiara James

8 – Matt Hardy y Private Party derrotaron a The Wingmen (Peter Avalon, Ryan Nemeth y Cezar Bononi)

Ethan Page, como comentarista especial, avisó a Hardy de que no hiciera su Twist Of Fate. Así que a cambio, este aplicó a Avalon el remate característico de Page. Tras el combate, «All Ego» prometió que «romperá» a Hardy y castigará a Private Party.