Resultados AEW Dark (1 de noviembre 2022) | Rey Fénix vs. AR Fox

Desde la Mohegan Sun Arena de Uncasville (Connecticut), AEW grabó el pasado 28 de octubre una serie de combates para la entrega de Dark vista ayer con pocos talentos locales como ensalzadores de nombres adscritos a la empresa, aunque uno de ellos ocupó el estelar: AR Fox.

Por fin, después de tres combates en este programa youtubero, AR Fox tuvo la oportunidad de mostrar parte de su calidad junto a Rey Fénix; en palabras de Joey Janela vía Twitter, lo que Dark debería ser cada semana (comentario que le ha valido el ataque de varios fanáticos de AEW). Habitual de Game Changer Wrestling y anteriormente de EVOLVE, la progresión de la carrera de AR Fox durante los últimos años no corresponde a su buen hacer sobre el ring. Espero que estas implicaciones en AEW le concedan impulso y consiga expandir su alcance.

Ciñéndonos a los nombres de AEW, Danhausen mostró una cara más seria, Toni Storm disputó un mano a mano no titular y Orange Cassidy repitió, tras luchar en Dark: Elevation el lunes. Episodio que de nuevo, quiso condensar demasiados encuentros en menos de una hora.

► Resultados AEW Dark – Lo que Dark debería ser

1 – Danhausen derrotó a Jon Cruz

.@DanhausenAD showing a markedly violent and evil side in his victory tonight on #AEWDark! Don't miss tonight's action right here:



▶️ https://t.co/TE8qrWXlt4 pic.twitter.com/Vju5WoWUoX — All Elite Wrestling (@AEW) November 1, 2022

2 – The Embassy (Brian Cage y The Gates Of Agony) derrotaron a Fuego Del Sol y Waves & Curls

3 – Nyla Rose (con Vickie Guerrero) derrotó a Leva Bates

4 – Dante Martin derrotó a Encore

Encore hizo su debut aquí en AEW.

5 – Toni Storm derrotó a Diamante

By way of submission, the #AEW Interim Women's World Champion Toni Storm scores the victory here on #AEWDark! Tune in now for tonight's episode!



▶️ https://t.co/TE8qrWFKBw pic.twitter.com/fWmw33TSPV — All Elite Wrestling (@AEW) November 1, 2022

6 – Orange Cassidy y Best Friends derrotaron a The Trustbusters y Tony Deppen

7 – Kip Sabian derrotó a Dean Alexander

8 – Marina Shafir derrotó a Kennedi Copeland

9 – Rey Fénix derrotó a AR Fox