Resultados ACTION Wrestling | Madras Madness

La compañía de lucha libre independiente ACTION Wrestling presentó su evento Madras Madness, el cual se llevo a cabo el 20 de marzo 2025, desde Madras Middle School en Newnan, Georgia, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

ACTION Wrestling volvió a encender Newnan, Georgia con Madras Madness, una función compacta pero muy bien armada, de esas que no necesitan una cartelera interminable para dejar sensaciones fuertes. Desde el arranque, el show presentó una mezcla interesante de nombres curtidos en la escena independiente con talentos que siguen empujando para ganar sitio, y poco a poco fue construyendo una noche donde la competencia fue subiendo de temperatura hasta desembocar en los dos choques titulares.

► Resultados Action Wrestling

Brooke Havok venció a Kasey Owens Kelsey Raegan venció a Kaia McKenna Lee Johnson venció a Bobby Flaco CAMPEONATO ACTION: Darian Bengston (c) retuvo ante Jamesen Shook CAMPEONATO DE PAREJAS ACTION: Top Team (Jay Lucas & Terry Yaki) (c) retuvieron ante The Skulk (Adrian Alanis & Liam Gray)

Madras Madness no fue un evento pensado para reinventar la escena, pero sí para hacer algo que ACTION Wrestling suele entender muy bien presentar una función compacta, ordenada y efectiva, donde cada combate cumple una función y los campeones salen fortalecidos. Brooke Havok, Kelsey Raegan y Lee Johnson brillaron en la parte media de la cartelera, mientras que Darian Bengston y Top Team cerraron la noche defendiendo el dominio de sus respectivas divisiones. En resumen: una función sólida, sin relleno y con una identidad bien clara. Puntuación final del show: 7.5/10.