Resultados ACTION Wrestling It’s A Cold World | Lee Johnson vs. Darian Bengston

La compañía de lucha libre independiente ACTION Wrestling presentó su evento It’s A Cold World, el cual se llevo a cabo el 7 de noviembre 2025, desde Line Creek Brewing Bus Barn en Fayetteville, Georgia, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

El evento ACTION Wrestling: It’s A Cold World, celebrado el viernes 7 de noviembre de 2025, representó un ejemplo claro de lo que esta promotora independiente de Georgia sabe ofrecer cuando combina pasión, talento emergente y cercanía con el público. A diferencia de las grandes producciones televisadas, este show no buscó deslumbrar con luces o efectos, sino conectar con el aficionado a través del espíritu más puro del wrestling: la entrega, el esfuerzo y la narrativa dentro del ring. Desde el primer combate, se sintió un ambiente vivo y comprometido, con una audiencia que reaccionó genuinamente a cada golpe, cada caída y cada gesto emocional de los luchadores.

El punto fuerte del show fue precisamente su equilibrio: ninguna lucha se sintió de relleno y cada enfrentamiento aportó algo distinto. Los talentos más jóvenes aprovecharon la oportunidad de mostrarse, demostrando que el futuro del wrestling independiente sigue siendo brillante. Por otro lado, los veteranos ofrecieron actuaciones sólidas, con dominio técnico y narrativa emocional. No hubo exceso ni caos, sino una estructura bien armada que permitió disfrutar de la velada sin altibajos significativos.

En conjunto, It’s A Cold World fue un evento que reafirmó el valor de las promociones como ACTION Wrestling: empresas que, sin grandes presupuestos, logran capturar la esencia del wrestling real, el que se vive de cerca y se siente en la piel. Fue un show honesto, apasionado y bien ejecutado, donde el calor humano del público contrastó con el título frío de la noche. Sin ser un espectáculo monumental, dejó la sensación de haber presenciado algo importante dentro del circuito independiente: una muestra de que el wrestling, en su forma más sencilla y directa, sigue tan vivo como siempre. En términos generales, se puede considerar una función notable, redonda y emocionalmente satisfactoria, digna de un 8 sobre 10, no por su espectacularidad, sino por su corazón.

► Resultados Action Wrestling

Kasey Owens venció a Father Marquis Corinne Joy venció a Ravenna Vein Kody Manhorn venció a Spectre Alexander Lev venció a Hayden Seal Lee Johnson venció a Darian Bengston The Wonderboyz (Aaron Dallas & Ethan Dallas) vencieron a The Revolution (Anthony Lopes & Quest Parker) Moses venció a Mad Dog Connelly ACTION Title Match: Jamesen Shook vencio por DQ a Tim Bosby (c)