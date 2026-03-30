Resultados ACTION Wrestling 28 de marzo 2026| Nothin Lasts Forever

La compañía de lucha libre independiente ACTION Wrestling presentó su evento Nothin Lasts Forever, el cual se llevo a cabo el 28 de marzo 2025, desde Line Creek Brewing Bus Barn en Fayetteville, Georgia, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

El pasado viernes 27 de marzo de 2026, Action Wrestling presentó Nothin’ Lasts Forever, una velada que, desde su propio nombre, prometía caos, cambios y momentos destinados a quedar grabados en la memoria de los aficionados independientes. Y no decepcionó.

El combate de la noche en Nothin’ Lasts Forever fue, sin discusión, el evento estelar, donde la tensión acumulada durante semanas finalmente explotó en un duelo cargado de dramatismo y crudeza.

Fue una lucha que encapsuló perfectamente el espíritu de Action Wrestling: intensidad sin concesiones, narrativa orgánica y un ritmo que fue escalando hasta un cierre electrizante. Ambos competidores construyeron el combate desde la base, intercambiando castigo con lógica y haciendo que cada intento de conteo se sintiera definitivo. No hubo movimientos desperdiciados; cada impacto tenía peso, cada contraataque generaba reacción inmediata del público.

► Resultados Action Wrestling

Alexander Lev venció a Mike Cunningham Spectre venció a JT Paradox Bobby Flaco vs. Damon Stryker – Doble conteo fuera Matt Tremont venció a Herculon Rage Brooke Havok venció a Kelsey Raegan CAMPEONATO DE PAREJAS ACTION: Top Team (Jay Lucas & Terry Yaki) (c) retuvieron ante Carnies (Hunter Drake & Nick Iggy) CAMPEONATO ACTION: Darian Bengston (c) retuvo ante Moses

El evento hizo honor a su nombre en más de un sentido. “Nada dura para siempre” no fue solo una frase, sino una declaración: reinados que parecían sólidos tambalearon, alianzas mostraron grietas y nuevas figuras comenzaron a emerger con fuerza. Action Wrestling dejó claro que su panorama está en constante evolución.

En conclusión, Nothin’ Lasts Forever fue un show sólido, con identidad propia y una narrativa que avanzó múltiples historias al mismo tiempo. No buscó reinventar la rueda, pero sí reafirmar por qué la escena independiente sigue siendo un terreno fértil para la pasión y la creatividad. Una noche intensa, emocional y, sobre todo, honesta con su público. Puntuacion final 8.3/10.