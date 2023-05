La escena de la lucha libre independiente sigue muy activa. Las compañías siempre tienen programados eventos semanales para el disfrute de los ávidos fanáticos de la acción dentro del ring.

Ahora nos enfocamos en los resultados del evento Cibernético 2 de mayo, de la compañía Absolute Intense Wrestlingque se llevo a cabo el 5 de mayo en the Outpost Concert Club in Kent, Ohio. El evento se transmitió en vivo por FITE+ .

.@_VikVICE catches @AYoung1_ with a sunset flip but Young rolls through with a diving elbow! @aiwrestling #AIWDeMayo pic.twitter.com/QEpkRVZop5

