La compañía de lucha libre independiente Absolute Intense Wrestling presentó su evento The JT Lightning Invitational Tournament 2023 Night One, desde Temple Live en Cleveland, Ohio. El evento fue transmitido en vivo por FITE+ .

Absolute Intense Wrestling es una promoción de lucha libre independiente que ha ganado popularidad en la comunidad de la lucha libre. El evento AIW The JT Lightning Invitational Tournament 2023 Night Two, presentó una emocionante cartel de luchas, con algunos de los mejores luchadores de AIW compitiendo en el ring.

Resultados Absolute Intense Wrestling

JT Lightning Invitational Tournament 2023 Semi Final Four Way Match: Alec Price venció a Colin Delaney, Mikey Montgomery y Tre Lamar

JT Lightning Invitational Tournament 2023 Semi Final Four Way Match: Eric Taylor venció a Chavo Guerrero Jr., Magnum CK y Mance Warner

JT Lightning Invitational Tournament 2023 Semi Final Four Way Match: Sam Holloway venció a Derek Dillinger, Masato Tanaka y Tom Lawlor

Austin James venció a Dex Royal

Dominic Garrini venció a Paul London

AIW Tag Team Title Four Way Match: Money Shot (Elijah Dean & Zach Nystrom) retuvieron ante Cisco Silver & Tyson Riggs, Members Only (Calvin G. Lewis & Malcolm Cambridge) y TME (Duke Davis & Ganon Jones)

Lance Archer venció a Joshua Bishop

AIW Intense Title Match: Isaiah Broner retuvo ante Matthew Justice

PME (Marino Tenaglia & Philly Collins) vencieron a Matt Cardona & Steph De Lander

JT Lightning Invitational Tournament 2023 Final Three Way Elimination Match: Eric Taylor venció a Alec Price y Sam Holloway