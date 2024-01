La empresa de lucha libre independiente, 880 Wrestling, presento su evento No Ring New Year’s, el cual tuvo lugar el 31 de diciembre desde T2T Pittsburgh en New Kensington, Pennsylvania. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

880 Wrestling es una organización de lucha libre independiente que ha estado presentando eventos emocionantes y llenos de acción. 880 Wrestling ha estado ganando popularidad en la escena independiente de la lucha libre.

► Resultados 880 Wrestling

No Ring No Rules Match: Marco Narcisso venció a David Lawless

No Ring No Rules Match: Cowpoke Paul venció a Ryan Zane

No Ring No Rules Match: MV Young venció a Keith Haught

NGW Tennessee Legend Title No Ring No Rules Match: Facade retuvo ante Chest Flexor

No Ring No Rules Match: Brandon St. James venció a Jayce Karr