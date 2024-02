La empresa de lucha libre independiente, 880 Wrestling, presento su episodio semanal Thursday Night Fights, el cual tuvo lugar el 1 de febrero 2024, desde T2T Pittsburgh en New Kensington, Pennsylvania. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

880 Wrestling es una organización de lucha libre independiente que ha estado presentando eventos emocionantes y llenos de acción. Aunque no tengo detalles específicos sobre sus eventos más recientes, puedo decirte que 880 Wrestling ha estado ganando popularidad en la escena independiente de la lucha libre.

► Resultados 880 Wrestling

Marco Narcisso (w/Honey Darling) venció a Tatiana

Brandon St. James vs. KC Warr – No Contest

Brandon St. James, Jack Pollock & KC Warr vencieron a Chis LeRusso, Joe Murphy & Some Guy Named John

880 Title Match: Reese Hayes retuvo ante MV Young