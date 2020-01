205 LIVE 17 DE ENERO 2020 .— La semana pasada, Tyler Breeze tuvo un exitoso debut en 205 Live venciendo a Tony Nese, y a pesar de que en este programa el elenco suele rotar debido al poco tiempo del que disponen, Breeze repite para un combate frente a Ariya Daivari, lo cual quiere decir mucho sobre el impacto que tuvo en el episodio anterior. 205 Live se emite en vivo después Friday Night SmackDown, desde el Greensboro Coliseum, en Greensboro, North Carolina.

205 Live 17 de enero 2020

Además del combate de Breeze, habrá otro interesante duelo: El mexicano Raúl Mendoza se mide con Isaiah «Swerve» Scott. Mucho está en juego para ambos, pues en la marca violeta cada lucha cuenta y la competencia por escalar peldaños siempre está a tope.

Inicia 205 Live 17 de enero 2020

Tenemos un recuento de lo ocurrido en NXT con la triple amenaza entre Isaiah «Swerve» Scott, Lio Rush y Tyler Breeze, con victoria del primero, que le otorga un boleto para contender en Worlds Collide por el Campeonato Crucero NXT que ostenta Angel Garza

► 1- Tyler Breeze vs. Ariya Daivari

Luego de un breve forcejeo, Daivari toma la iniciativa con un tacleo sobre Breeze. Sin embargo, «Prince Petty» logra contraatacar con un dropkick

La acción se desarrolla momentáneamente fuera del ring, y al regreso, Daivari toma el control, pero la réferi le llama la atención por una maniobra supuestamente peligrosa. Sin embargo, este parece no hacer mucho caso a las advertencias previas

Luego de que Daivari dominara por unos minutos y con varias cuentas de 2 incluidas, Breeze consigue un rompequijadas, y luego catapulta a su rival afuera del ring. Al fin toma un respiro.

Luego de un intercambio de golpes, Daivari bloquea un intento de Breeze de enviarlo contra el esquinero, y este último casi impacta con la réferi. Daivari aprovecha la distracción y consigue una cuenta de 2.

Uranage de Daivari para 2; luego de que este se distrajera burlándose del público. Breeze consigue un super model kick para cuenta de 2 también.

Ambos buscaban sus maniobras finales, pero sin éxito. Daivari arroja a Breeze contra el esquinero y consigue una cuenta de 2. Ahora sí Daivari buscaba su hammerlock lariat, pero Breeze lo convierte en enredadera para cuenta de 2.

Daivari, necio, busca otra vez el hammerlock lariat, pero Breeze se esquiva y conecta su Beauty Shot para 1, 2 y 3.

Tyler Breeze es el vencedor en un regular encuentro. 2 de 2 para «Prince Petty» en 205 Live.

Luego del comercial, conocemos unas peticiones (algunas un tanto absurdas) de Jack Gallagher si es que desean su retorno a 205 Live.

.@GentlemanJackG has few demands before he makes his return to #205Live. pic.twitter.com/lagNE73xNU — 205 Live (@WWE205Live) January 18, 2020

► 2- Lio Rush vs. Sunil Singh

Los hermanos Singh entran bailando como siempre, pero Lio Rush no tiene mucha paciencia y se lanza con un tope sobre Sunil, luego lo reinicia al ring e inicia «oficialmente» la acción, donde continúa la tunda.

Luego de una distracción sobre Lio Rush, Sunil toma el control por unos minutos, e incluso se da tiempo para bailar y filmar su hazaña sobre el ex Campeón Crucero.

Finalmente, Lio Rush decide ponerse serio y retoma el control. Cuando iba por un tope sobre Sunil, Samir interfiere. Y no solo eso, sino que buscaron hacer el «Singh Magic» (parodia del «Twin magic» de las Bella Twins). Obvio, el réferi no compró eso y expulsa a Samir.

Lio Rush ayuda a la causa, conectándole un dropkick al recién expulsado, y de rebote le aplica el springboard Stunner sobre un distraído Sunil, quien ya estaba en el ring. Luego lo remata con el Final Hour para cuenta de 3.

Lio Rush es el vencedor. No hay mucho que comentar de la lucha, pero es divertido ver cómo apalean a los Singh luego de sus gracias.

► 3- Isaiah «Swerve» Scott vs. Raúl Mendoza

El evento estelar de la velada. A «Swerve» le servirá como preparación para su lucha en Worlds Collide. La acción inicia con un forcejeo entre ambos. Luego de varios golpes fallidos, Swerve logra finalmente un derribo, aunque no hay un dominio claro todavía

Ahora es el turno para la ofensiva del Mexicano, quien con unas pinzas envía a Swerve afuera del ring.

Mendoza llevaba el control de las acciones por unos minutos, pero Swerve encuentra una apertura y logró aplicar un doble pisotón a mendoza, seguido de un antebrazo europeo volador.

Flatliner de Swerve para cuenta de 2. Busca capitalizar, pero es sorprendido por Mendoza quien consigue un bombazo para cuenta de 2. El de México no lo puede creer.

Sigue el castigo para Swerve. En esta ocasión, hurricarana y lionsault sólo le sirve para cuenta de 2. Mendoza está escéptico.

Mendoza sigue sacando todo su arsenal para lograr la victoria, pero falla un intento de 450, ya que Swerve se esquiva, y se aprovecha de un Mendoza aturdido para aplicarle un rodillazo, seguido del House call para la cuenta de 3 definitiva.

Isaiah «Swerve» Scott es el vencedor en una buena lucha. Mendoza dio muy buena ofensiva, pero Scott está en buena racha.

Termina así esta emisión de 205 Live. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el lunes para otra cobertura de Monday Night Raw.