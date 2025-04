Todo el mundo está sorprendido por lo que pasó en el evento estelar de la Noche 1 de WrestleMania 41. El legendario Paul Heyman sorprendió a todo el mundo con dos interesantes traiciones. Primero, decidió traicionar a CM Punk en pro de Roman Reigns.

Y luego, decidió traicionar a El Jefe Tribal para luego aliarse con Seth Rollins. Una alianza que se da por primera vez en la historia y de la cual ya muchos fanáticos están expectantes para ver qué ocurre.

Sin embargo, no todo es color de rosas, pues el reconocido restaurante Jimmy’s Famous Seafood, decidió vetar a Paul Heyman, a quien llamó «Judas». Estas fueron sus interesantes palabras:

FOR IMMEDIATE RELEASE: Due to his contemptible actions last night, @HeymanHustle (aka Judas) is hereby BANNED from both Jimmy’s Famous Seafood and The Island of Relevancy.

pic.twitter.com/g2FebJd007

— Jimmy’s Famous Seafood (@JimmysSeafood) April 20, 2025