Resist se suma al «SmackDown Weekend» de Barcelona

¿Tienen plan para el tercer fin de semana del próximo marzo? Porque en la escena luchística española sí que lo tienen.

Como saben, WWE recalará sobre la Olimpic Arena de Badalona (Barcelona) el viernes 14 de marzo, por primera vez tras seis años, en pos de presentar un episodio de SmackDown —que no sabemos todavía si se emitirá en riguroso directo o en diferido—, como parte de sus ambiciosos planes internacionales durante 2025.

Y como ya informamos, Lucha Libre Rebelión fue la primera promotora local en levantar la mano, anunciando dos eventos: La Copa Niño Anónimo (13 de marzo) y Pressing Catch (15 de marzo), ambas desde el SouLivre Poblenou, en la capital condal, y sin por ahora ningún combate concretado para ninguno de ellos.

► Un «SmackDown Weekend» de cuatro días

Y claro, Barcelona tiene otras dos empresas luchísticas, Resist Pro Wrestling y Revolution Championship Wrestling, que seguramente tengan intención de sumarse a la fiesta. Y ya podemos confirmar cuanto menos que la primera lo hará.

En las últimas horas, Resist ha anunciado show propio para el «SmackDown Weekend», titulado This Is Wrestling, a celebrarse el 16 de marzo desde el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona. Y como primera lucha concretada, Zozaya competirá por el Campeonato Absoluto de RIOT ante quien sea monarca por entonces, pues Guillermo defenderá dicha presea contra TJ Charles en RIOT: Anniversary 8, el 22 de febrero. Resist tira la casa por la ventana, como no podía ser de otra forma.

Queda por sumarse RCW, aunque según el calendario que compartió la empresa meses atrás, sólo ofrecerá en marzo un show, March Madness, el día 8. Informaremos, no obstante, de cualquier novedad aquí en SUPERLUCHAS.