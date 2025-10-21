Entre una fiesta con cerveza y otra con caramelos y calabazas, solamente los catetos preferirían la segunda. Por ello, como octubre es el mes de la Oktoberfest, Resist Pro Wrestling rinde homenaje a esta tradición germana dentro de tres días con RIOT: Oktoberwrest. El juego de palabras estaba ahí, pero sólo Resist ha sido capaz de verlo.

Y por encima de la cerveza, lo que hay es mucha mala sangre en las dos principales luchas programadas, consecuencia directa de lo sucedido durante el anterior show de RIOT, Pacto de Sangre.

Por una parte, TJ Charles y Gin El Libertario volverán a hacer dupla, esta vez buscando venganza en lucha sin descalificación contra Santiago Sangriento por la interferencia de este en dicho show, que les costó caer ante Young Guns, en respuesta, asimismo, a lo sucedido durante RIOT: Season Finale 8. Pedrolo será el socio de armas del «Icono de lo Extremo».

Por otra, Guillermo quiere ajustar cuentas con IssI, quien arruinó su particular bodorrio con Don Andrés lanzando un inesperado ataque sobre «el Humilde» en mitad de la ceremonia. Coetáneos y pilares de Resist, estos gladiadores nunca se han enfrentado en mano a mano.

Completando el cartel, César Bravo defenderá el Campeonato Condal de RIOT ante el nuevo gran «prospecto» de la lucha libre española, Caldera; Ley & Orden (Mechero y Toro) harán lo propio con los Campeonatos por Equipos de Resist frente a Tony Aeri y Kaiden, representantes de Make RIOT Great Again, la facción comandada por JB; Martí Ubach se medirá a El Payaso Sullivan en un «Beer Match», que para eso el evento se llama Oktoberwrest; mientras Carlos Vega y Carranza harán acto de presencia.

► Cartel de RIOT: Oktoberwrest

He aquí la estampa del menú que presenta RIOT: Oktoberwrest, a celebrarse el viernes 24 de octubre desde el Casinet d’Hostafrancs (Barcelona, España).

TJ Charles y Gin El Libertario vs. Santiago Sangriento y Pedrolo

Guillermo vs. IssI

CAMPEONATO CONDAL DE RIOT: César Bravo (c) vs. Caldera

CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE RESIST: Ley & Orden (Mechero y Toro) (c) vs. Make RIOT Great Again (Tony Aeri y Kaiden)

BEER MATCH: Martí Ubach vs. El Payaso Sullivan

Legado (Carlos Vega y Carranza) estarán en el show

