Era un momento en que las lenguas más críticas podían decir que Charlotte Flair estaba donde estaba por quien es su padre. Obviamente, ser hija de una leyenda como Ric Flair te abre puertas. Pero si no hubiera respondido en los encordados como lo hizo eso no hubiera importado. Es lo mismo que le va a ocurrir a Simone Garcia Johnson, hija de The Rock. Y recientemente hablamos, el cual es un caso totalmente opuesto al de la 11 veces campeona, de Brett DiBiase. El apellido, como en todas las industrias, puede marcar la diferencia al principio, pero después de un tiempo se necesita más.

► ¿Hubo resentimiento en WWE hacia Charlotte Flair?

Porque «The Queen» ascendió como la espuma desde un primer momento y eso podía haber generado resentimiento en otras superestrellas. ¿Eso fue lo que ocurrió? La propia Charlotte habló de esta cuestión en una reciente entrevista que concedió a The Herd.

«Cuando comencé en WWE solo quería demostrar cuán auténtica era. Era algo más que la hija de Ric Flair. Sabía que lo que tenía que hacer era trabajar más duro que todos, tanto hombres como mujeres. Después creo que algunos de los chicos que tienen niñas pensaron: ‘Bueno, voy a llevar a mi niña al show a ver qué puede hacer’. No sentí resentimiento«.

Continuando con esta cuestión, la luchadora también habló de si hubo resentimiento de los hombres hacia las mujeres por cómo estas están siendo empujadas en los últimos años.

«Tampoco sentí resentimiento. En todo caso, creo que pusimos el listón más alto para los hombres; como que les dimos competencia. Nunca me crearon de tal forma que pensara que no puedo hacer lo mismo que un hombre».

Ahora Charlotte se está preparando para enfrentar a Rhea Ripley por el Campeonato Femenil NXT en WrestleMania 36. Sería sorprendente que venciera y se quedara en la marca amarilla; pero al mismo tiempo puede que fuera la mejor decisión para su carrera.