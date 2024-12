La Campeona de Parejas WWE, Jade Cargill, no formó parte del WarGames femenil en Survivor Series, ni tampoco del torneo para coronar a la Campeona inaugural de los Estados Unidos, luego de que fuera atacada en el episodio del 22 de noviembre de SmackDown. Eventualmente se revelaron reportes contradictorios en torno a su situación, mientras unos medios mencionaban que había sufrido una lesión que la dejaría fuera de WrestleMania, PWInsider lo contradijo mencionando que se trataba de parte de la historia para sacarla de las pantallas, y que actualmente está trabajando en proyectos fuera de la WWE y que se había tomado unos días de vacaciones en Bahamas.

► ¿Está Jade Cargill lesionada?

Otro día ha transcurrido, y otra actualización de Jade Cargill ha surgido, puesto que Bryan Alvarez, durante la edición más reciente del Wrestling Observer Live, dio un pronóstico menos optimista, reafirmando que la Campeona de Parejas WWE se encuentra lesionada.

«Jade Cargill, por cierto, no me importa lo que leas en línea, ¿de acuerdo?. Jade Cargill está lesionada, y es grave, y no sé cuándo volverá».

A pesar de que su lesión supuestamente es grave, la WWE aún no ha despojado a Cargill y a su compañera Bianca Belair del Campeonato Femenil de Parejas WWE, aunque Naomi decidió tomar su lugar en la próxima defensa titular que tendrán esta semana contra Nia Jax y Candice LeRae. Este movimiento fue aprobado por Nick Aldis, Gerente General de SmackDown, y ya hubo un precedente en el 2023 cuando se dio la incorporación de Piper Niven en reemplazo de la lesionada Sonya Deville como cocampeona de Chelsea Green.

Lo único cierto en este punto es que Jade Cargill continúa fuera de acción y se desconoce cuándo la veremos de vuelta en las pantallas.