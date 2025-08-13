Reporte Rankings tras UFC Vegas 109

Como siempre, la última acción que se ofrece dentro del octágono ha visto a algunos subir la escalera hacia la contención y otros caer en los rankings de UFC.

Y tras el UFC Vegas 109, Superluchas te ofrece las actualizaciones de esta semana de la clasificación oficial de la UFC. Así es como la UFC elabora su clasificación oficial.

Los rankings fueron generados por un panel de votación compuesto por miembros de los medios de comunicación. A los miembros de los medios de comunicación se les pidió que votaran por los que creen que son los mejores luchadores de la UFC por categoría de peso y libra por libra. Un luchador sólo puede ser votado si está en activo en la UFC.

Un luchador puede aparecer en más de una división de peso a la vez. El campeón y el campeón interino se consideran en las primeras posiciones de sus respectivas divisiones y por lo tanto no son elegibles para la votación por clase de peso. Sin embargo, los campeones pueden ser votados para la clasificación libra por libra.

Libra por Libra Masculina: Sin cambios.

Libra por Libra Femenina: Sin cambios.

Peso Paja Femenino: Tras su victoria del fin de semana pasado, Iasmin Lucindo asciende un puesto al número 7. Tabatha Ricci desciende un puesto al número 8 y Gillian Robertson baja un puesto al número 9. La oponente de Lucindo, Angela Hill, se mantiene en el número 12.

Peso Mosca Femenino: Sin cambios.

Peso Gallo Femenino: Sin cambios.

Peso Mosca: Sin cambios.

Peso Gallo: Sin cambios.

Peso Pluma: Sin cambios.

Ligero: Sin cambios.

Peso Wélter: Sin cambios.

Peso mediano: Tras su victoria en el evento principal del fin de semana pasado, Anthony Hernández asciende tres puestos, al número 7. El hombre al que derrotó, Roman Dolidze, baja dos puestos, al número 11. Como parte de estos movimientos, Robert Whittaker y Jared Cannonier bajan un puesto, al número 8 y al número 9, respectivamente. Mientras tanto, Brendan Allen asciende un puesto, al número 10.

Peso semipesado: Sin cambios.

Peso pesado: Sin cambios.