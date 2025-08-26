Reporte Rankings tras UFC Fight Night 257

Como siempre, la última acción que se ofrece dentro del octágono ha visto a algunos subir la escalera hacia la contención y otros caer en los rankings de UFC.

Y tras el UFC Shanghái, Superluchas te ofrece las actualizaciones de esta semana de la clasificación oficial de la UFC. Así es como la UFC elabora su clasificación oficial.

Los rankings fueron generados por un panel de votación compuesto por miembros de los medios de comunicación. A los miembros de los medios de comunicación se les pidió que votaran por los que creen que son los mejores luchadores de la UFC por categoría de peso y libra por libra. Un luchador sólo puede ser votado si está en activo en la UFC.

Un luchador puede aparecer en más de una división de peso a la vez. El campeón y el campeón interino se consideran en las primeras posiciones de sus respectivas divisiones y por lo tanto no son elegibles para la votación por clase de peso. Sin embargo, los campeones pueden ser votados para la clasificación libra por libra.

Libra por Libra Masculina: Sin cambios.

Libra por Libra Femenina: Sin cambios.

Peso Paja Femenina: Sin cambios.

Peso Mosca Femenina: Sin cambios.

Peso Gallo Femenina: Sin cambios.

Peso Mosca: Tras su victoria en UFC Shanghái, Charles Johnson asciende dos puestos, al número 13. Ramazan Temirov y Bruno Silva bajan un puesto cada uno, al número 14 y 15, respectivamente.

Peso Gallo: Sin cambios.

Peso Pluma: Tras su victoria en UFC Shanghái, Aljamain Sterling asciende dos puestos, al número 5, intercambiando posiciones con el hombre al que derrotó, Brian Ortega, quien baja dos puestos, al número 7.

Peso Ligero: Joel Álvarez entra al ranking en el número 15, reemplazando a Mauricio Ruffy.

Peso Wélter: Sin cambios.

Peso Mediano: Sin cambios.

Peso Semipesado: Tras su victoria, Johnny Walker asciende un puesto al número 12, intercambiando posiciones con Nikita Krylov (ahora número 13). El hombre al que Walker venció, Zhang Minyang, desciende un puesto al número 15, intercambiando posiciones con Alonzo Menifield (ahora número 14).

Peso Pesado: Sin cambios.