Reporte Rankings tras UFC 319

Como siempre, la última acción que se ofrece dentro del octágono ha visto a algunos subir la escalera hacia la contención y otros caer en los rankings de UFC.

Y tras el UFC 319, Superluchas te ofrece las actualizaciones de esta semana de la clasificación oficial de la UFC. Así es como la UFC elabora su clasificación oficial.

Los rankings fueron generados por un panel de votación compuesto por miembros de los medios de comunicación. A los miembros de los medios de comunicación se les pidió que votaran por los que creen que son los mejores luchadores de la UFC por categoría de peso y libra por libra. Un luchador sólo puede ser votado si está en activo en la UFC.

Un luchador puede aparecer en más de una división de peso a la vez. El campeón y el campeón interino se consideran en las primeras posiciones de sus respectivas divisiones y por lo tanto no son elegibles para la votación por clase de peso. Sin embargo, los campeones pueden ser votados para la clasificación libra por libra.

Libra por Libra Masculina: Tras su victoria por el título de peso mediano en UFC 319, Khamzat Chimaev asciende diez puestos, hasta el número 4. El ahora excampeón, Dricus Du Plessis, desciende siete puestos, hasta el número 11. Alexandre Pantoja desciende un puesto, hasta el número 5. Max Holloway, Belal Muhammad y Arman Tsarukyan bajan un puesto, hasta los números 12-14, respectivamente. Charles Oliveira ha salido de la lista y ha sido reemplazado en el número 15 por Shavkat Rakhmonov.

Libra por Libra Femenina: Sin cambios.

Peso Paja Femenina:

Peso Mosca Femenina: Tras su victoria en UFC 319, Karine Silva asciende un puesto, hasta el número 10, intercambiando posiciones con Miranda Maverick (número 11).

Peso Gallo Femenina: Sin cambios.

Peso mosca: Tras su victoria en UFC 319, Tim Elliott asciende un puesto en la lista, al número 10, intercambiando posiciones con Steve Erceg (número 11). El hombre al que Elliott venció, Kai Asakura, ya no figura en el ranking, y Charles Johnson lo reemplaza en el número 15.

Peso gallo: Sin cambios.

Peso pluma: Tras su victoria en UFC 319, Lerone Murphy asciende dos puestos, al número 4. Brian Ortega y Arnold Allen descienden un puesto cada uno, al número 5 y al número 6, respectivamente.

Peso ligero: Paddy Pimblett asciende dos puestos, al número 7. Mateusz Gamrot y Beneil Dariush descienden un puesto cada uno, al número 8 y al número 9, respectivamente. Joel Álvarez sale de la lista y es reemplazado en el número 15 por Mauricio Ruffy.

Peso wélter: Tras su victoria en UFC 319, Carlos Prates asciende tres puestos, al número 9. Colby Covington, Gilbert Burns y Geoff Neal descienden un puesto cada uno, al número 10-12, respectivamente. Además, tras su segunda victoria en peso mediano en UFC 319, Michael “Venom” Page ha sido eliminado de la lista de elegibilidad para el ranking en peso wélter. Como resultado, Kevin Holland regresa al ranking de las 170 libras en el puesto número 15.

Peso mediano: Con Chimaev apoderándose del título, Du Plessis cae ante el contendiente número 1. Como resultado, Nassourdine Imavov y Sean Strickland bajan un puesto cada uno, al número 2 y al número 3. MVP debuta en esta lista en el puesto número 10. El hombre al que venció, Jared Cannonier, baja dos puestos, al número 11, mientras que Brendan Allen sube un puesto, al número 9. Roman Dolidze, Paulo Costa y Marvin Vettori bajan un puesto, al número 12-14, respectivamente. Además, Anthony Hernandez sube un puesto, al número 6, intercambiando posiciones con Caio Borralho (número 7).

Peso semipesado: Sin cambios.

Peso pesado: Sin cambios.