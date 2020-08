Renee Young se despide de WWE y los fans... ¡con emojis!

Renee Jane Paquette es una talentosa presentadora, entrevistadora y comentarista canadiense que el próximo mes cumplirá 35 años de edad. Pero es más conocida a nivel mundial como Renee Young, nombre artístico que adquirió en WWE cuando firmó con la compañía en el año 2012, en octubre. Casi 8 años más tarde, Renee Young dice adiós a WWE. Durante la transmisión del Kickoff del PPV SummerSlam 2020, en horas de la tarde, Renee anunció que esta era su última noche con WWE.

► Renee Young dice adiós a WWE... ¿se irá a AEW?

Renee Young is leaving WWE. pic.twitter.com/jy6PrkOVlE — GIFSkull IV - Banned Soon Due to False DMCA Spam (@GifSkullIV) August 23, 2020

— Kayla Braxton: Quiero hacerte un pequeño tributo. Todos tenemos mucho respeto por ti. Puedo realmente hablar por todos en esta mesa, por todo el mundo detrás de las cortinas, cuando digo que te apreciamos y apreciamos todo lo que has hecho aquí en WWE.

— Renee Young: Bueno, quiero darle un gran 'Gracias' a WWE y al Universo WWE. Chicos, ¡ustedes realmente cambiaron mi vida! Así que muchas gracias.

Luego Renee Young hizo el siguiente tuit, despidiéndose de todos con emojis:

Y también agradeciendo a ciertas personas en específico como Daniel Bryan y Dax Harwood por sus mensajes con buenos deseos:

Love you buddy!! Thank you ❤️❤️❤️ — Renee Young (@ReneeYoungWWE) August 24, 2020

— Renee Young es quizá la persona más talentosa que no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser talentosa que conozco. El Bobby Eaton de la vida. ¡Te envidio, amiga!

— ¡Te amo, amigo! ¡Gracias!

The best! Thanks Bryan. Let me know when that Tout money starts rolling in. I’m available! pic.twitter.com/Tmp9bT8bOj — Renee Young (@ReneeYoungWWE) August 24, 2020

— También... ¡Yay Renee! ¡Gracias pot todos los fantásticos momentos, Renee!

— El mejor. Gracias, Daniel. Avísame cuando tu dinero de Tout (Twitch, porque Daniel 'confundió' las plataformas recientemente) comience a llegar. ¡Estoy disponible!

Love you Beth!! So happy to be able to call you a friend. Can’t wait to see you down the line ❤️ — Renee Young (@ReneeYoungWWE) August 24, 2020

— Renee Young rompió barreras para las voces femeninas. Me enseñó TANTO acerca de la cabina de transmisión y me apoyó. Ella saca lo mejor de todos los que la rodea. Pero, sobre todo, es una amiga que atesoro. ¡Gracias por todo, Renee!

— ¡Te amo, Beht! Estoy muy feliz de poder llamarte mi amiga. No puedo esperar para verte en el futuro.

Lol little shit — Renee Young (@ReneeYoungWWE) August 24, 2020

— ¡Adiós, asquerosa!

— [Risas] Pequeña mie***.

A continuación su última transmisión con WWE:

