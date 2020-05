Renee Young quiere ser mánager de una Superestrella de WWE

Se rumoró con que seguiría los pasos de su esposo Jon Moxley, una vez este salió de WWE directo hacia AEW. Pero Renee Young por ahora sigue fiel al Imperio McMahon, y en las últimas semanas su compromiso se ha visto reforzado mediante diversas apariciones en episodios de Friday Night SmackDown, compaginándolas con su trabajo semanal en WWE Backstage. Todo, pese a cierto cameo de "Mox" que parece poco gustó a McMahonlandia.

Young nunca ha tenido una implicación sobre las pantallas de WWE más allá de su condición de entrevistadora o comentarista, si bien allá por 2017 recibió una sonora bofetada de Maryse en mitad de unas hostilidades entre el entonces Dean Ambrose y The Miz por el Campeonato Intercontinental. Y se diría que la canadiense quiere mayor protagonismo, a juzgar por unas declaraciones concedidas a Outkick The Coverage.

«Me encantaría ser mánager de Elias. Sí, me encantaría. Es algo en lo que siempre quiso aventurarme alguna vez. Tú sabes, antes de meterme en WWE, estuve haciendo algunas cosas en Toronto, mi bagaje realmente fue más del lado del entretenimiento más que presentadora en sí. Así que creo que es algo que siempre me hubiera encantado hacer. Creo que sería muy divertido hacer de mánager de Elias, como una especie de representante musical. Creo que sería muy divertido».