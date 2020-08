Renee Young explica por qué dejó WWE

La noticia del mes en WWE —dejando a un lado ese ThunderDome—, el adiós de Renee Young, fue comentado así por Dave Meltzer la semana pasada, cuando aún no se había hecho oficial.

«En cuanto a la razón, a ver, si analizas los tiempos, creo que es bastante seguro decir que todo el asunto de la COVID probablemente juega un gran papel. No se pusieron en contacto con ella para saber cómo estaba, aunque no fue la única. Mucha gente que contrajo el virus nunca recibió una llamada de gente importante de la compañía, y a muchos no les sentó bien. Pero tú sabes, su situación es distinta».