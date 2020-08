Renee Young dejó un emotivo mensaje al despedirse de WWE

Renee Young, firmó con WWE en octubre del 2012, y casi 8 años más tarde, ha llegado la hora de que le diga adiós a WWE. Durante la transmisión del Kickoff del PPV SummerSlam 2020, en horas de la tarde, Renee anunció que esta era su última noche con WWE y horas después se despidió del Universo WWE.

► El emotivo adiós de Renee Young a WWE

A lo largo de la semana, muchos informes especularon que Renee Young iba a dejar la WWE y que SummerSlam sería su última aparición, lo que eventualmente se confirmó. Precisamente, la aparición de Renee Young en el PPV de anoche fue la primera vez que se la vio en cualquiera de los programas de la WWE después de que dio positivo por COVID-19.

Unas horas después de que terminara WWE SummerSlam, Renee Young acudió a sus redes sociales para agradecer con un emotivo mensaje a la WWE y dar a sus fans un vistazo de lo que ha planeado para su futuro. Renee Young llevó a los fanáticos al pasado, repasando su carrera de ocho años en la WWE y los buenos recuerdos que tiene con la compañía.

"Este mes de noviembre cumpliría 8 años en WWE. ¡¡8 años!! Una oportunidad única en la vida con una empresa global para aprender, crecer, hacer historia y hacer cosas más allá de mis sueños más salvajes antes de dejar Toronto para esta aventura. Hice amigos, familia, literalmente familia, conocí a mi esposo aquí (qué jodi** barco de ensueño) y personas que serán parte de mi vida para siempre.

Hice cosas que ni siquiera podría haber imaginado o soñado. De entrevistas entre bastidores, un reality show, Talking Smack, siendo la primera mujer en ser parte de una transmisión de la WWE en Arabia Saudita, siendo la primera mujer en sentarse en la mesa de comentarios a tiempo completo en Monday Night Raw, comentando Wrestlemania, presentando una marca, un nuevo programa con Fox Sports (¡en el que ustedes todavía podrán sintonizarme!).

He tenido mucha suerte. Pero también ha sido mucho de mi arduo trabajo, impulso y pasión lo que me ha llevado a estos lugares increíbles. He tenido una carrera increíble con WWE. Ha cambiado mi vida. Pero todo eso me lleva al ahora. ¿Que sigue? ¿Me quedo satisfecha con lo que he hecho? ¿O voy en busca de nuevas barreras y metas en mente? Siempre elijo lo último.

No tengo idea de lo que eso significa o parece, pero es hora de que me vaya. Es hora de volver a tirar los dados y cambiar las cosas. Es hora de encender ese fuego de nuevo y seguir adelante. Es hora de despedirme de Renee Young y volver a conectar con Renee Paquette y recordar por qué comencé este viaje para empezar. Y a medida que el viaje se ralentiza, a medida que el mundo se ralentiza, lo veo como mi oportunidad de hacer un movimiento. Así que solo quería agradecer a WWE y a todos los fanáticos que han sido tan geniales conmigo a lo largo de los años. Y envía un montón de amor a toda mi gente. ¡Estoy emocionada por el futuro! Gracias por todo."

Sobre su futuro, si bien no ha dicho cuál será su siguiente parada, seguramente no le faltarán trabajos en el futuro. De lo indicado por la presentadora, aún tiene contrato con Fox, por lo que no estará desligada del todo en el negocio, ni tampoco es de extrañarse que la veamos en AEW en el futuro, teniendo en cuenta que su esposo, Jon Moxley, se encuentra bajo contrato allá.

