Renee Young aún quiere enfrentarse a Bayley en Raw Underground

En las últimas horas Renee Young fue noticia a raíz de que dejará WWE. Si bien aún no hay una confirmación oficial del motivo por el cual la presentadora presentó su renuncia, existe una especulación de que la decisión surgió a raíz de la falta de contacto de la compañía cuando ella se encontraba bajo aislamiento tras haber contraído COVID-19.

Respecto a cuándo haría su última aparición, se especula de que esta se daría en SummerSlam este domingo, presumiblemente en el kickoff, segmento en el cual ya ha participado en los recientes PPV. Aún no se sabe cuál será su destino, aunque seguramente no le faltarán ofertas. Eso, si es que no quiere dedicarse de lleno al arte culinario, donde ya escribió un libro.

Mientras la fecha de salida de Renee Young de WWE podría estar cada vez más cerca, tal vez quiera cumplir un último deseo antes de marcharse.

Aaron Solow, luchador independiente que ha tenido varias apariciones en AEW Dark, estaba haciendo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Twitter. Solow es el prometido de la Campeona SmackDown, Bayley.

Young aprovechó esta oportunidad para preguntarle si podía derrotar a Bayley en Raw Underground, y cuyo reto ya había sido lanzado por parte de la Campeona SmackDown hace algunos días.

Do you think I could beat @itsBayleyWWE in the Underground?

Solow respondió a la presentadora en una nueva publicación, dándole una pauta con la que podría derrotar a su prometida.

If you can hit that super kick then yes!

For those who don’t know @ReneeYoungWWE has the best super kick in all of pro wrestling https://t.co/TAxLxmcPXr

— Aaron Solow (@aaronsolow) August 21, 2020