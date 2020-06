Renee Young agradece el apoyo tras dar positivo por covid-19

Ha sido una semana bastante negativa para Renee Young. La talentosa mujer fue despedida de FOX Sports, dado que la empresa decidió cancelar el programa WWE Backstage, en donde ella era la presentadora principal. Luego, se le informó que dio positivo para el nuevo coronavirus. Por esta razón, los fans y colegas de ella, tanto dentro como fuera de WWE, le han estado enviando muchos mensajes de amor. También le han enviado bastante apoyo a Kayla Braxton, otra mujer del micrófono en WWE que también anunció que dio positivo al SARS-CoV 2.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la esposa de Jon Moxley agradeció tantos mensajes de apoyo tan bonitos:

Big time thanks to everyone that’s reached out. ❤️❤️