Renee Paquette, una mentora para Jackie Redmond

La entrevistadora de WWE Jackie Redmond agradece a la entrevistadora de AEW Renee Paquette por ser una mentora para ella. Recientemente, el esposo de Renee, Jon Moxley, reconocía que quizá sin ella hoy no estaría vivo. Jackie, hablando en Gabby AF, revela también cómo la conoció.

► Jackie Redmond agracede a Renee Paquette

«Para empezar, ella es una persona increíble. Comenzaste hablando sobre ser genuino y cosas así. Renee (Paquette) es exactamente así. Renee es alguien que es una gran compañera de equipo. Ha sido una mentora increíble para mí. Aunque pase tiempo sin que hablemos, cada vez que la contacto y necesito algo, o viceversa, ella siempre está ahí y siempre ha sido genial con eso. Así que tengo todo el tiempo del mundo para Renee. Nos conocemos desde hace mucho tiempo.»

«Renee y yo nos conocimos antes de que ella siquiera estuviera en WWE, porque empezó en deportes en la misma cadena en la que yo trabajaba. En ese tiempo, participé en un reality show en Canadá llamado Gillette Drafted: The Search for Canada’s Next Sportscaster. Imagínate algo como American Idol, pero para locutores deportivos. Eso era. Había tres jueces, tenías desafíos y alguien era eliminado. La frase que usaban era algo como: ‘No serás seleccionado.’»

«Era todo un proceso y Renee estaba en ese panel de jueces. Ella trabajaba allí. Ya había empezado a establecerse como una personalidad deportiva en Toronto y en Canadá. Bueno, gané el programa, no es gran cosa. Temporada tres. La única chica en ganarlo. Pero Renee estaba en ese panel de jueces, así que literalmente tuvo un papel en decidir si yo iba a ganar ese programa y conseguir un trabajo en esa cadena. Solo por eso, me siento en deuda con ella en muchos sentidos por el resto de mi vida». Redmond comentó que Paquette siempre estuvo ahí para ella, ya fuera para darle consejos o simplemente para ir a comer sushi. La describe como una figura instrumental en su carrera, y afirma que la respetaría igual, incluso si no la hubiera ayudado.

