Renee Paquette: «Jon Moxley no me necesita en AEW»

Como comentarista y entrevistadora que era en WWE, Renee Paquette tuvo participación en algún momento en las historias de Jon Moxley. Lo mismo ha sucedido en su poco tiempo en AEW, por ejemplo, cuando entrevistó a MJF durante la rivalidad entre los dos luchadores.

Pero nunca ha entrado de manera activa, como lo haría una mánager, más bien desde la distancia, como tiene hecho Corey Graves con Carmella. Y realmente no tiene planeado que esto cambie. De hecho, cree que «MOX» no la necesita en ese sentido, como explica en Sports Media.

► Jon Moxley no necesita a Renee Paquette

«Definitivamente no hemos tenido esa conversación. Jon y yo no hemos hablado de eso. Tony (Khan) y yo no hemos hablado de eso.

Pero, estoy segura de que Jon estaría de acuerdo con esto, su personaje es un lobo solitario, hace lo suyo, camina al ritmo de su propio tambor. Creo que agregar una capa a eso no es algo que él necesite.

«Realmente no veo que eso sea algo que él necesite, especialmente con el estilo que tiene Jon cuando lucha. Realmente no hay mucho espacio para mí para entrar ahí. ¿Y qué voy a agregar a eso?

«Jon es un gran artista en todo lo que hace. Agregarme ahí solo enturbia esa historia, creo«.

Seguramente, Renee Paquette participará en la historia actual de Jon Moxley con Adam Page cuando entreviste al «Hangman» pero no pasará de ahí. Y es verdad que su esposo no la necesita. De la misma manera que ella no lo necesita a él. Así que veremos cómo ambos continúan con sus carreras en All Elite Wrestling.