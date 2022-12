Renee Paquette comenzó a trabajar en AEW en octubre después de un tiempo alejada de la lucha libre profesional tras su salida voluntaria de WWE y desde entonces ha estado entrevistando a los luchadores y luchadoras All Elite, protagonizando algunos momentos muy llamativos, como aquel segmento con MJF en el que él la mandó a callar. Hoy conocemos detalles de su contrato con la compañía Khan gracias a sus propias declaraciones en su reciente entrevistas con Richard Deitsch para Sports Media Podcast.

► El contrato de Renee Paquette con AEW

”Tengo un (acuerdo) de varios años. Tengo un contrato de tres años con AEW. Tres años como talento y acuerdo de productora de tres años. Tengo dos contratos diferentes.

«Me encantaría que ese papel evolucionara. Lo que pasa con AEW es que es una compañía de lucha libre, es un espectáculo de luchas, no se trata necesariamente de la transmisión en la forma en que lo hacía con WWE. Se trata de grandes combates y mostrar el talento de una manera diferente. Me encanta hacer entrevistas entre bastidores, especialmente trabajar con talentos más jóvenes que tal vez no hayan estado en ese tipo de situación antes. Hay tanta gente con la que me muero por hacer entrevistas formales.

«Quiero pasar tiempo con alguien y realmente despegar esas capas y descubrir quiénes son algunos de estos personajes para impulsar las historias y dar contexto a los fanáticos sobre quiénes son algunos de estos luchadores, aunque algunos de estos luchadores son estrellas de renombre mundial, si eres un fan casual, es posible que no sepas quiénes son. Me encantaría proporcionar más contexto sobre quiénes son. Hacer eso en el lado de la televisión es algo que me encantaría hacer. Además de encontrar otras formas de expandir mi papel a lo largo del programa.

«Tengo un par de ideas de cosas que quiero hacer y espero tener esas conversaciones y tal vez ejecutar esas cosas en el nuevo año. Creo que aporto mucho más valor que simplemente hacer… Podría hacer entrevistas entre bastidores mientras duermo. Me encantaría ponerme más mi sombrero de productora y ayudar a que alguien más se prepare para hacer entrevistas entre bastidores en su máxima capacidad, ya sea en el lado de la lucha libre o de la transmisión, verlo desde una perspectiva diferente es algo que disfruto».