Realizando una publicación a través de la cuenta oficial de Twitter de su esposo, Renee Michelle preocupa a los fans por Drake Maverick. La Era Covid está afectando mucho a WWE, como a todo Estados Unidos, y a nadie sorprendería que el luchador también se hubiera contagiado. No obstante, por lo que se sabe hasta el momento, tanto él como ella se encuentran bien. Aún así, quien fuera Campeón 24/7 y estuviera luchando últimamente por el Campeonato de Peso Crucero NXT tuvo que salir al paso para tranquilizar a sus seguidores después de que su esposa los preocupara.

El tuit original hecho por la luchadora fue eliminado, pero gracias a Ringside News conocemos su contenido.

Lo primero que pensaron todos en el Universo WWE es que Maverick estaba siendo analizado por posible contagio de coronavirus. No obstante, finalmente, parece que no fue más que un susto. O una broma de Michelle. El caso es que la Superestrella hizo esta otra publicación:

I’ve just woke up to a lot of people worried. Have no fear I think somebody was just playing silly buggers with my Twitter. All is well 👍🏼

— DRAKE MAVERICK (@WWEMaverick) July 6, 2020