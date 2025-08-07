Renato Moicano: UFC no es un monopolio

La estrella de la UFC, Renato Moicano, reveló por qué rechazó la oferta económica que se le ofreció en el acuerdo de la demanda antimonopolio de la UFC.

Como sabemos, Renato Moicano es uno de los muchos luchadores en la plantilla de Ultimate Fighting Championship. También formó parte de la demanda antimonopolio de la UFC, cuyo objetivo era compensar a los luchadores que, según muchos, han recibido salarios muy bajos a lo largo de los años.

Sin embargo, tras el acuerdo, Renato Moicano señaló que rechazó la oferta económica que se le presentó. Como es de suponer, esto generó muchas preguntas de la comunidad, incluyendo a algunos de sus compañeros luchadores.

► Renato Moicano explica por qué rechazó el acuerdo

Renato Moicano ha recibido numerosas críticas por rechazar el acuerdo que le correspondía por la demanda de la UFC, y recientemente ha presentado una defensa ante estas críticas. La situación se volvió particularmente confusa considerando que Moicano, conocido como «Money», no quiso aprovechar la suma que pudo obtener de la promotora en medio de las consecuencias del litigio.

En The Ariel Helwani Show, Moicano intentó explicar su razonamiento: al haber aceptado los términos de su contrato anterior, no cree que sea una buena decisión aceptar ese dinero por aceptar esos términos contractuales previos.

“La demanda pretendía etiquetar a la UFC como un monopolio, pero no creo que la UFC lo sea. Si lo fuera, habría barreras legales que impedirían la llegada de otros eventos. La UFC es mejor que la competencia”.

“No le corresponde al gobierno ni a los jueces decidir qué está bien o mal. Creo en el libre mercado y en que cada persona tome sus propias decisiones”.

Independientemente de si está de acuerdo o no con la postura de Moicano, sin duda parece que el tema de los salarios de los luchadores seguirá generando un gran debate en este deporte durante muchos años, especialmente en la UFC, dado su tamaño y control general en el panorama de las MMA.

En un intento por explicar mejor su lógica y disipar las críticas de sus detractores sobre este tema, Renato Moicano dijo:

“No creo que a la UFC le importen los peleadores. Los ven como activos. Si no dan resultados, los despiden. Eso es un negocio. Me gusta el dinero, pero jamás robaría un banco. Nunca cumpliría mi palabra solo por dinero. Estaba contento con el dinero que recibí. Si recibiera este dinero ahora, diría que no estoy contento, y eso no está bien”.