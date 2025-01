Renato Moicano reacciona a la derrota en UFC 311

Renato Moicano estaba desconsolado después de UFC 311. Moicano (20-6-1 MMA, 12-6 UFC) fue rápidamente derrotado por el campeón de peso ligero de UFC Islam Makhachev en el evento principal del sábado. Entró con 24 horas de aviso para reemplazar a Arman Tsarukyan después de que inicialmente se programara que se enfrentara a Beneil Dariush en el mismo evento.

Aunque Moicano era un gran perdedor, convertirse en campeón es algo con lo que el brasileño siempre ha soñado.

“No fue un aviso de un día, fue un aviso de por vida. Estoy muy triste. Pasé toda mi vida esperando este momento y me rendí en el primer round. Islam estuvo mucho mejor que yo hoy. Tenía mucho que decir, pero ese no es el momento adecuado. No he terminado. No sé si alguna vez volveré a tener una oportunidad como esa, pero haré todo lo posible para aprovecharla”.

Posteriormente Moicano compartió el mensaje que tenía planeado en el micrófono.

“¡Ojalá hubiera ganado ayer, hubiera agarrado el micrófono y les hubiera dicho que leyeran What Has Government Done to Our Money de Murray Rothbard! ¡Por qué el dinero debería ser una mercancía con un precio flotante dictado por el libre mercado! ¡Por qué los bancos centrales son instituciones que, en lugar de ayudar a la economía, esclavizan a las nuevas generaciones a través de la deuda! ¡El control de las tasas de interés y la flexibilización cuantitativa están llevando a las economías globales al colapso! ¡Este libro explica cómo el gobierno se apoderó del oro y lo convirtió en esta maldita moneda fiduciaria! ¡Y cómo los gobiernos han estado haciendo esto mucho antes de ser democráticos: raspando monedas de oro, falsificando! ¡El primer paso fue apoderarse del dinero real y luego controlar las tasas de interés! Todos sabemos cómo termina la historia: ¡el gobierno de los EE. UU. con una deuda casi impagable! ¡La historia la escriben los ganadores! Ayer perdí y me quedé en silencio. ¡Pero volveré para decir lo que hay que decir! El año pasado, luché por el dinero; a partir de ahora, ¡lucho por la libertad! ¡Estudien Bitcoin! #MMA #Bitcoin”.