Renato Moicano está respaldando a Kevin Lee para vencer a Khamzat Chimaev después de que el ‘Motown Phenom’ llamara audazmente al sueco nacido en Chechenia para una pelea.

Después de que ‘Borz’ afirmara recientemente que nadie era lo suficientemente valiente como para enfrentarlo, Lee tuiteó audazmente su desafío mientras afirmaba que Chimaev «no lo vencerá».

I will fight @KChimaev next. He won’t outwrestle me and I’ve never lost a first round. @ufc

— Kevin Lee MTP (@MoTownPhenom) December 27, 2022