Renato Moicano abierto a pelear con Max Holloway por el título BMF

En un mundo perfecto, Renato Moicano vencería a Beneil Dariush en UFC 311 en enero y luego se enfrentaría al ganador del evento principal esa misma noche cuando Islam Makhachev defienda su título de peso ligero contra Arman Tsarukyan .

Pero el brasileño de 35 años admite que mantenerse ocupado es, en definitiva, lo que más importa, y entiende que la UFC puede tener otros planes para el ganador de la pelea por el título de las 155 libras. Es por eso que Moicano mantiene abiertas sus opciones y una sugerencia sobre la posibilidad de enfrentarse a Max Holloway en su regreso a la división de peso ligero despertó inmediatamente su interés.

«Me encantaría hacerlo, especialmente porque Max Holloway ahora dice que ya no peleará en las 145 libras. Si realmente quiere ser un peleador de 155 libras, creo que sería una pelea increíble, especialmente porque me pondrá en camino a una oportunidad por el título».

“Si le ganas a Max Holloway, pelearás por el título. Es una pelea que estaría dispuesto a aceptar al cien por cien”.

Holloway se adjudicó el título «BMF» con el Nocaut del Año 2024 cuando derrotó a Justin Gaethje con solo un segundo restante cuando se enfrentaron en UFC 300 en abril. Después de esa asombrosa victoria, Holloway regresó al peso pluma en octubre, pero se quedó corto en su intento de recuperar el cinturón después de caer por nocaut ante Ilia Topuria .

Después de esa derrota, Holloway reveló planes para un movimiento permanente al peso ligero, donde ya está clasificado entre los mejores del mundo, con la ventaja adicional de que todavía posee el título «BMF» también.

No era una pelea en la que necesariamente estuviera pensando, pero Moicano confiesa que un enfrentamiento contra Holloway tendría mucho sentido después de UFC 311.

“Es una buena recomendación. Quizás me hayas dado algunas ideas para después de la victoria”.