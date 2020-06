No parece el mejor momento para hablar de cómo es la relación de Matt Riddle con Vince McMahon y Triple H. O puede que sí. Ahora mismo el luchador de WWE está envuelto en polémica por la reciente acusación de una mujer contra él por abuso sexual. Una vez más debemos recordar que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por eso mismo nada debe de haber cambiado en dicha relación, aunque la empresa, como debe hacer, esté investigando lo ocurrido, o supuestamente ocurrido. Por otro lado, las palabras del "Bro" vienen de antes de que naciera el #SpeakingOut.

En su reciente entrevista con Ariel Helwani para su MMA Show, la Superestrella comentó:

"Honestamente, con Triple H, increíble. Quiero decir, no creo que seamos como familia, pero él me mostró videos de como sus hijas imitan mi entrada en su casa durante la cuarentena. Bromeamos y pienso que ambos apreciamos el arduo trabajo de ser artistas deportivos. Apreciamos el negocio.

"Con Vince solo he tenido un par de encuentros. Pero el tipo es cien por cien profesional. Ya sabes, es casi una locura lo profesional que es, lo enfocado que está sobre su producto y lo duro que trabaja para tratar de que sea lo que quiere que sea, ¿sabes? Me gusta él. Me gusta porque siento que me desafía. Cuando hablamos, cuando nos encontramos, como que me desafía. Y eso me encanta.

"Sinceramente, me gusta mucho estar con Vince. Hasta ahora han sido pocas veces, pero tal vez eso cambie. Pero parece un tipo genial. Creo que todos nos llevaremos bastante bien".