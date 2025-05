Reinier de Ridder ya tiene próximo rival en a mira

Si los aficionados estadounidenses a la pelea no estaban familiarizados con Reinier de Ridder antes del UFC Des Moines, donde se enfrentó al famoso luchador Bo Nickal en el evento co-principal de la noche, puede que ahora sí lo estén.

«El caballero holandés», o simplemente RDR, acabó con el hasta entonces invicto Nickal en el segundo asalto, preparando el final con rodillazos que habían estado ahí toda la noche.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el combate, de Ridder señaló que «le dio [a Nickal] algunos buenos golpes», al tiempo que se mostró sorprendido por «lo bien que lo hizo en el fondo».

Aun así, después de trabajar a Nickal sobre el cuerpo, de Ridder (20-2), ex doble campeón de ONE Championship, sabía que Nickal no estaba respondiendo bien.

«Cada vez que le golpeaba en el cuerpo, notaba que bajaba un poco las manos, que se movía hacia la derecha como si estuviera un poco dolido», señaló de Ridder. Incluso antes del rodillazo y los puñetazos que acabaron con la pelea, «sentí que ya estaba fuera de combate».

Puede que a algunos les sorprenda el hecho de que Reinier de Ridder estuviera tan dispuesto a ir al suelo con un tres veces campeón de lucha de la División I de la NCAA. Pero, de nuevo, eso puede deberse a no estar familiarizado con el trabajo de RDR fuera de la UFC.

«Creo que esto vale para todo en la vida, y especialmente en la lucha: debes fijarte en lo que haces bien, en lo que haces bien. No te distraigas con lo que aportan los demás», aconsejó de Ridder. «No importa. Mi jiu-jitsu, mi judo y mi lucha son tan buenos que puedo competir con cualquiera. No importa lo que aporten».

En cuanto a conseguir la final en la pelea de pie, «sigo siendo holandés», dijo de Ridder riendo. «Sigo siendo holandés en el fondo».

Tras su victoria en el UFC Des Moines, de Ridder insultó a otro peso medio estadounidense, Sean Strickland. Eso sin duda traerá una respuesta de los fans de Strickland, y del propio ex campeón.

«Creo que me arrepentiré dentro de un rato», admitió de Ridder, a quien de todos modos le gusta el enfrentamiento. «Como dije en la jaula, éste era el mejor luchador americano, veamos al mejor golpeador americano. Me gusta Sean, es un tipo divertido, todo un personaje. Y está entre los cinco mejores».

«Creo que es un enfrentamiento interesante en cuanto a estilo. Tiene un jab muy bueno, no creo que mi jab sea tan malo. Me gustaría esa pelea, me gustaría mucho esa pelea».

En cuanto a cuándo le gustaría enfrentarse a Strickland, de Ridder no dudó. «La semana que viene. Montreal baby, ¡vamos!» Es poco probable, pero está bastante claro que a RDR le encanta mantenerse activo en la UFC, después de que ONE Championship le sentara durante largos periodos de tiempo.