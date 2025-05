Reinier de Ridder y el odio en redes sociales

La mayor victoria de Reinier de Ridder en la UFC hasta la fecha se produjo con emociones encontradas.

De Ridder (20-2 MMA, 3-0 UFC), ex campeón mundial de dos divisiones de la ONE Championship, consiguió recientemente la mayor victoria de su carrera al detener al hasta entonces invicto Nickal (7-1 MMA, 4-1 UFC) en el evento coestelar del UFC Des Moines el mes pasado.

Nickal entró en la pelea como gran favorito para derrotar a «RDR», pero una vez que comenzó la acción, quedó claro que el holandés no estaba allí sólo para hacer números.

Aunque de Ridder es más conocido por su peligrosa técnica de sumisión, fue su golpeo lo que más problemas dio a Nickal. Una serie de rodillazos al cuerpo del estadounidense acabaron por derrumbar a Nickal en el segundo asalto, lo que supuso la tercera finalización consecutiva de De Ridder desde que se unió a la UFC a finales de 2024.

Tras el combate, Nickal fue objeto de insultos en Internet por parte de algunos aficionados, algo que de Ridder se apresuró a condenar.

«Sí, no me gustan esas cosas«, dijo De Ridder esta semana durante una entrevista con MMA Junkie. «No es una parte agradable de nuestra cultura en este momento que la gente odie a alguien en línea de esa manera. Lo he dicho un par de veces en entrevistas después de la pelea, pero para él es bastante fácil escapar de eso»

«No necesita estar en las redes sociales. Puede dejar el teléfono un par de días y todo habría acabado. No habría tenido que asimilar todo lo negativo, pero no creo que lo hiciera. Lo tiene casi todo en la cabeza, pero es lo que hay. Creo que volverá. Volverá más fuerte que nunca la próxima vez».

Desde su debut en la UFC el pasado noviembre, Reinier de Ridder ha acumulado finales sobre Gerald Meerschaert, Kevin Holland y ahora Bo Nickal. Su próximo reto será enfrentarse al ex campeón de peso medio de la UFC, Robert Whittaker, cuando la promoción regrese a Abu Dhabi el 26 de julio.

Si de Ridder consigue superar a «La Parca», podría encontrarse en la conversación por el título de peso medio. Y, en su opinión, eso también repercutiría positivamente en la posición de Bo Nickal.

«Si sigo haciéndolo bien, también será bueno para él», afirmó De Ridder. «Creo que le veremos quizá en un plazo más largo. Espero que se tome un tiempo libre y trabaje en cosas específicas. Pero si consigue una victoria, todo el mundo volverá a subirse al tren de Bo Nickal»