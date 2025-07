Reinier de Ridder revela la clave para vencer a Robert Whittaker

Reinier de Ridder planea llevar la pelea a Robert Whittaker en UFC en ABC 9. De Ridder (20-2 MMA, 3-0 UFC) se enfrentará al ex campeón de peso mediano de UFC Robert Whittaker (26-8 MMA, 17-6 UFC) en el evento principal del 26 de julio en el Etihad Arena en Abu Dhabi.

De Ridder no le dará mucha importancia a la rápida derrota por sumisión de Whittaker ante Khamzat Chimaev en UFC 308. En cambio, espera la versión que noqueó a Ikram Aliskerov en el primer asalto en UFC on ABC 6 .

«Lleva tanto tiempo en la cima. Lo hemos visto ganar espectacularmente. Lo hemos visto perder espectacularmente. No le doy mucha importancia a la pelea contra Khamzat porque estaba claro que no fue una buena estrangulación. La posición no fue perfecta, la posición de sus brazos no fue perfecta. Creo que simplemente tuvo suerte. La lesión ya estaba presente y supo aprovecharla».

Pero un poco antes, contra Ikram (Aliskerov), lo hizo de maravilla. Robert lo hizo muy bien, y nos demostró lo peligroso que sigue siendo. Es una gran advertencia para mí: no puedo entrar en la pelea como lo hizo Ikram. No puedo darle espacio. No puedo darle tiempo para que observe y vea, porque tiene un poder de nocaut increíble y golpes muy buenos, limpios y directos. Tengo que ser muy consciente de eso.