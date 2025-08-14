Reinier de Ridder quiere que DDP venza a Khamzat Chimaev en UFC 319

Reinier de Ridder no está seguro de qué le deparará el futuro tras su victoria sobre el ex campeón Robert Whittaker, pero cree que debería tener una oportunidad por el título.

Con un récord de 4-0 en la UFC, incluyendo tres finalizaciones, de Ridder ha conquistado la división de peso mediano, convirtiéndose rápidamente en uno de los peleadores más comentados de la UFC. Idealmente, de Ridder espera pelear por el oro próximamente, y definitivamente no es descabellado, dado que los únicos peleadores de 185 libras que han vencido a Whittaker han sido campeones o peleadores que luego compitieron por un título.

«Sí, de hecho sí [creo que lo próximo es una oportunidad por el título]. Veremos cómo se concreta todo, pero ese sería el sueño».

El actual campeón de peso mediano, Dricus du Plessis, está a solo unos días de defender su título contra el invicto checheno Khamzat Chimaev en el evento principal de UFC 319. La UFC no ha anunciado un nuevo contendiente al número uno que espere al ganador, aunque De Ridder confía en sus posibilidades de ser llamado.

Después de entrenar con ambos peleadores en el pasado, de Ridder en realidad favorecía a du Plessis para ganar después de analizar el enfrentamiento, pero también tiene una razón más egoísta para esperar que el campeón sudafricano retenga su título.

«Creo que si Khamzat gana esta pelea, sobre todo si gana de forma contundente, será un nombre muy conocido. Eso podría conllevar que se tome mucho tiempo libre después». Sería mejor si Dricus gana y podemos pelear en cuatro o seis meses. Creo que sería lo mejor. Ojalá que Dricus gane y podamos prepararnos.

No se puede ignorar que Chimaev ha soportado largos períodos de inactividad debido a enfermedades o lesiones, por lo que eso no augura nada bueno para él reservando otra pelea después de UFC 319.