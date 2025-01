Reinier de Ridder promete ‘destrozar’ a Kevin Holland en UFC 311

Puede que el recién llegado a UFC Reinier de Ridder no haya impresionado demasiado en su debut, pero confía en dejar una marca cuando haga su segundo viaje al Octágono este mes.

De Ridder, ex campeón de dos divisiones de ONE Championship, llegó al escenario más importante de MMA en 2024 después de una sorprendente salida de la organización con sede en Asia. Después de confirmar que competiría en la categoría de 185 libras, el holandés tuvo su primera experiencia en la UFC contra el veterano Gerald Meerschaert en noviembre pasado .

Su enfrentamiento en Apex fue muy competitivo, y «GM3» tuvo mucho éxito antes de caer finalmente por sumisión con un triángulo de brazo en el tercer asalto. Pero a pesar de tener la mano en alto, la actuación de De Ridder aparentemente dejó mucho que desear.

Durante una reciente aparición en MMA Junkie Radio, «The Dutch Knight» anticipó su próxima pelea: un enfrentamiento con el siempre entretenido Kevin Holland en el PPV UFC 311 del próximo fin de semana.

De Ridder primero intentó explicar las razones detrás de su mediocre debut antes de afirmar que tiene planes de darle un trabajo demoledor a “Big Mouth” la noche de la pelea en Los Ángeles el 18 de enero.

“Al final del día, una pelea es una pelea, por supuesto, y he estado en muchas peleas, así que sé cómo cuidar esa parte del trato. Hay muchas cosas sucediendo detrás de escena, por supuesto. Me gusta mucho Gerald; respetaba mucho a Gerald antes de esta pelea, así que no fui tan a toda velocidad desde el bate como lo haré en esta pelea. Esta vez solo vengo a destrozar a este tipo.

“Estoy muy contento con la pelea, por supuesto. Kevin es un nombre conocido y es un cambio rápido, así que estoy muy feliz por eso… Es muy salvaje de pie. Pero voy a ponerle mucha presión, golpearlo con buenos golpes, derribarlo, estrangularlo, con suerte”.

Si bien De Ridder llega al encuentro tras dos victorias consecutivas, la primera de las cuales llegó bajo la bandera de los UAE Warriors en julio pasado, Holland ha perdido tres de sus últimas cuatro.

Después de regresar al peso mediano en 2024 con una aplastante victoria por sumisión sobre Michał Oleksiejczuk, el impulso de Holanda para recuperar una clasificación se vio estancado por Roman Dolidze, quien dominó a «Trailblazer» en UFC 307 antes de que una lesión del estadounidense pusiera la pelea a un final prematuro .