Reinier de Ridder explica por qué du Plessis tiene ventaja sobre Chimaev

Reinier de Ridder tiene una perspectiva única sobre la pelea por el título de peso mediano de UFC entre el campeón Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, confirmó que Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) defenderá su título contra Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC), pero aún no se han anunciado la fecha ni el lugar. De Ridder (19-2 MMA, 2-0 UFC), un contendiente en ascenso y ex doble campeón de ONE, ha compartido el tatami con ambos peleadores en el pasado y compartió algunas ideas sobre cómo ve el enfrentamiento.

«He entrenado un poco con ambos, y es un enfrentamiento interesante. Es bueno, pero viendo cómo Dricus ha estado peleando, cómo ha terminado con otros en los últimos años, y si nos fijamos en las peleas de Khamzat, creo que esto debe favorecer a Dricus«. Es un cabrón con todo lo que lanza. Es muy, muy valiente. Sigue así durante cinco asaltos, y no veo a Khamzat sacándolo de ahí rápidamente. No veo a Khamzat disparando, poniéndose de espaldas de inmediato como lo hizo en su última pelea. Puede que me equivoque, pero creo que Dricus debería tener más posibilidades en esta.

De Ridder espera enfrentarse a un oponente de primer nivel si puede superar al destacado luchador invicto Bo Nickal (7-0 MMA, 4-0 UFC) en el evento co-principal del UFC on ESPN 67 (ESPN2, ESPN+ ) del sábado en el Wells Fargo Arena en Des Moines, Iowa.